5 façons d'accéder à la classe affaires à prix raisonnable

Catherine Lefebvre 18-01-2018 | 15h12

Il n'y a pas de doute, la classe affaires est le nec plus ultra du transport aérien. Par contre, le prix à payer pour avoir plus de confort et un repas de qualité est souvent astronomique. Voici donc cinq façons de passer en classe affaires sans y laisser sa chemise.

1. Miser sur son siège en classe affaires

Quelques compagnies aériennes permettent aux passagers de miser sur le prix d'un siège en classe affaires par l'entremise de Plusgrade. C'est le cas d'Air Canada et d'autres compagnies du groupe Star Alliance. Jusqu'à 72 heures avant le vol, il est possible de gager à partir d'un prix de base nettement plus abordable que le prix habituel du surclassement. Il est aussi possible de payer une fraction du prix pour passer en classe affaires au moment de faire votre enregistrement en ligne.

2. Suivre de près les offres de Turkish Airlines

Règle générale, la classe affaires est facilement quatre fois plus dispendieuse que la classe économique. Certes, elle comprend plusieurs avantages, comme d'enregistrer un bagage supplémentaire, l'embarquement prioritaire et, bien souvent, un vrai lit pour les longs vols. C'est certainement très agréable. Turkish Airlines offre souvent des vols en classe affaires pour environ 1000 $ de plus pour un vol aller-retour vers l'Afrique ou l'Asie, par exemple. C'est un pensez-y-bien pour les vols de plus de huit heures.

3. Penser au Club de Transat

Bien que la classe Club de Transat ne soit pas aussi luxueuse que la classe affaires de la plupart des compagnies aériennes, elle comporte tout de même plusieurs avantages. Elle inclut l'habituel embarquement prioritaire et une franchise de bagages supplémentaires (deux pièces de 32 kg pour les vols vers l'Europe et le Proche-Orient et deux pièces de 25 kg pour les vols domestiques et vers le Sud), en plus du menu signé Daniel Vézina. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la différence de prix est bien moindre que celle de la plupart des classes affaires, soit quelques centaines de dollars par trajet, selon la demande et la disponibilité (il n'y a que 12 sièges dans la classe Club).

4. Comparer les classes affaires

Les sites de comparaison de prix de billets d'avion, tels que Kayak et Google Flights, chassent aussi les aubaines de la classe affaires de plusieurs transporteurs aériens. Il suffit de cocher la classe affaires au moment de lancer la recherche des meilleurs prix. Bon à savoir: en magasinant en fenêtre de navigation privée, il est plus facile de trouver de meilleurs prix, car ils ne risquent pas de changer aussi rapidement que lorsque vous cherchez des billets à plusieurs reprises dans votre navigateur habituel.

5. S'abonner aux infolettres

Bon nombre d'infolettres ne font que s'accumuler dans votre boîte de réception. Celles de vos compagnies aériennes préférées, par contre, permettent de rester informés des soldes en général, mais aussi de ceux en classe affaires. Dans le cas de KLM et Air France, par exemple, leur programme de fidélisation, Flying Blue, annonce des ventes éclair de billets en classe affaires permettant de bénéficier de réductions considérables pour profiter d'une expérience mémorable en vol.