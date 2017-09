Comment débusquer les punaises de lit dans sa chambre d'hôtel

John Naïs 02-10-2017 | 04h00

Les punaises de lit sont partout. De New York à Las Vegas, en passant par Paris ou Montréal, aucune grande ville ne semble y échapper. Et le problème ne semble pas s'estomper. Voici quelques trucs qui vous permettront de les débusquer rapidement lors de votre prochain séjour à l'hôtel.

À quoi ça ressemble?

Les punaises de lit adultes mesurent entre 4 et 7 mm. Elles sont généralement brunes et ont une forme similaire à celle des pépins de pommes. Leur couleur peut varier du rouge au brun foncé lorsqu'elles sont gorgées de sang. Leurs oeufs sont quant à eux d'une couleur blanchâtre et sont de la taille d'une tête d'épingle. Ils sont disposés en grappes dans des petits espaces serrés. (Source: Portail santé bien-être du gouvernement du Québec)

Où les chercher?

Comme leur nom l'indique, ces petites bestioles à six pattes prolifèrent avant tout dans votre lit et ses environs directs. «Les punaises de lit sont toujours proches de leur source première de nourriture: l'être humain, alors le lit est l'endroit à prioriser», fait savoir Steve Lemieux, propriétaire d'Axon Extermination. Matelas, sommier, tête de lit, draps... Il est donc essentiel de bien les inspecter.

Premier réflexe à avoir

Avant même de s'installer dans la chambre, le premier bon réflexe à avoir est d'enlever les draps du lit et de regarder sous les coutures des quatre coins du matelas pour s'assurer qu'il n'y a pas de punaises.

«De façon générale, dès qu'on constate la présence des points noirs, qui sont en réalité des excréments de punaises de lit, on va également en voir dans leurs différents stades [oeufs, nymphes, insectes adultes]», explique M. Lemieux, qui travaille en gestion parasitaire depuis 35 ans.

Une inspection plus en profondeur

On peut pousser l'inspection de sa chambre d'hôtel en vérifiant le sofa, les placards, les tiroirs de la commode, le plancher, la table de chevet, les plinthes, les prises électriques, le réveil, le téléphone ou encore le porte-bagage. «C'est le genre d'inspection que font les exterminateurs spécialisés», fait savoir M. Lemieux.

Avoir le bon éclairage

De façon générale, si la chambre d'hôtel est bien éclairée, Steve Lemieux assure qu'on peut voir les punaises à l'oeil nu. «S'il y en a, on va facilement les voir se promener», souligne-t-il. Si l'éclairage est moins bon, vous pouvez toujours vous servir d'une petite lampe de poche ou celle de votre cellulaire.

Les punaises n'épargnent pas les hôtels de luxe

Contrairement à d'autres insectes nuisibles, comme les coquerelles, qui prolifèrent particulièrement dans des endroits insalubres, les punaises se multiplient partout. On peut donc en retrouver aussi bien dans des motels que dans de luxueux hôtels. Le Waldorf-Astoria ainsi que le Ritz-Carlton, deux institutions luxueuses de New York, ont déjà été touchées par cette crise des punaises de lit. Alors, soyez vigilants, même dans un cinq étoiles...

Quelques conseils en vrac

Il est conseillé de ne jamais déposer sa valise sur le lit, car les punaises s'y installeront sans aucune gêne et pourraient ne jamais la quitter. Il est également préférable de suspendre ses vêtements sur des supports au lieu de les mettre dans les tiroirs d'une commode. «En cas de doute, en arrivant chez vous, vous pouvez mettre vos vêtements à la sécheuse à haute température entre 45 et 50 minutes. L'air chaud est le moyen le plus efficace pour s'en débarrasser», conclut M. Lemieux.