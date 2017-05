9 choses à savoir avant de réserver sur Airbnb

Mélissa Vaillancourt 16-05-2017 | 04h00

Airbnb a transformé radicalement l'industrie hôtelière. Partout à travers le monde, il est désormais possible de réserver des maisons, des appartements et des chambres chez un particulier à un prix souvent moins élevé qu'à l'hôtel. À ce jour, des millions de personnes l'ont utilisé.

Voici quelques informations à connaître avant d'effectuer votre première réservation.

1. Les politiques d'annulation sont variables.

Contrairement aux hôtels, la majorité des hôtes Airbnb demandent un versement de sécurité. En cas d'annulation, certains hôtes exigent une partie, voire la totalité du montant déposé, tandis que d'autres acceptent de rembourser l'intégralité de la somme versée. Les frais de service Airbnb ne sont jamais remboursables, à moins que ce soit l'hôte qui annule.

2. Votre hôte peut annuler sans préavis.

Si votre hôte décide qu'il ne veut/peut plus louer son logement, vous aurez droit à un remboursement intégral et à de l'aide pour trouver un autre logement similaire. Mais aucun relogement automatique ne se fait, et ce, même à un jour de votre arrivée! L'hôte subit aussi des conséquences. En plus de devoir payer une pénalité allant de 50$ à 100$ US, un commentaire automatique signale aux autres voyageurs cette annulation. Son calendrier bloque les dates concernées, et il ne peut recevoir le statut de «Superhost» (voir plus loin) pendant les douze mois suivants. À partir de trois annulations dans une même année, Airbnb se réserve le droit de désactiver le compte.

3. Vous avez 24 heures pour formuler une plainte.

S'il y a une plainte d'un côté ou de l'autre, Airbnb doit être avisé dans les 24 heures suivant l'entrée dans les lieux. Donc si la piscine, le spa ou n'importe quelle commodité promise n'est pas fonctionnel, il faut agir rapidement pour être remboursé ou relogé. En cas de conflit, l'entreprise peut agir en tant que médiateur.

4. Vous pouvez compter sur une assistance téléphonique 24h/7 jours.

Pour plusieurs pays, un système d'assistance téléphonique existe en tout temps. Pour parler à un agent, le mieux est de se rendre sur le site web, dans l'onglet «Aide/Nous contacter», où un système d'assistance automatisé en ligne permet d'obtenir réponse à de multiples questions. Sur cette page, on peut entrer en contact avec un agent par messagerie. Pour parler à un agent au téléphone, il suffit d'en formuler la demande et d'attendre quelques minutes pour recevoir l'appel.

5. Vous pouvez loger chez un «Superhost».

Airbnb affiche un badge «Superhost» sur le profil et les annonces des hôtes qui se démarquent. Vérifiés quatre fois par année, voici les critères qui permettent d'accéder à ce statut:

- Avoir à son actif au moins 10 séjours par année

- Obtenir 80 % de commentaires 5 étoiles

- Répondre aux questions des voyageurs rapidement, avec un taux supérieur à 90 %

- N'avoir annulé aucune réservation confirmée.

6. Airbnb facture des frais de service.

Entre 6 à 12 % de frais de service s'applique sur le montant total de la réservation.

7. Certaines villes imposent des taxes.

Dans certains pays, une ou deux taxes sur la consommation des biens et des services sont facturées au moment du paiement. Au Québec, l'hôte est tenu de déclarer et de payer les taxes (TPS et TVQ), à moins que ses revenus annuels ne dépassent pas 30 000 $. Et, en passant, les hôtes québécois doivent déclarer ces revenus dans leurs impôts.

8. Airbnb propose aussi des «expériences».

Pour certaines villes, sous l'onglet «Expérience», on trouve une panoplie d'activités originales à faire sur place, par exemple un souper avec un artiste à une table secrète à Paris ou encore un cours de fabrication de gâteau de riz avec de la pâte de haricot blanc à Séoul. De quoi pimenter son séjour!

9. Vous y trouverez de tout.

Un château, un bateau ou une tente sur un site paradisiaque... on peut tout trouver sur le site Airbnb si l'on fouille un peu. Notre trouvaille la plus étonnante? Une tente sur le meilleur site de camping de la légendaire Kalalau Valley, à Hawaii. Matelas de sol et planche de surf inclus!