Envie de partir? Cliquez sur la touche «Échapper»

26-04-2017 | 10h34

La touche «Échapper» de votre clavier d'ordinateur n'aura jamais été une aussi belle échappatoire.

Le comparateur de vols Cheapflights vient de lancer une nouvelle extension de navigateur gratuite pour les utilisateurs de Google Chrome. Une fois que vous l'aurez installée, vous n'aurez plus qu'à appuyer deux fois sur la touche «Échapper» («Escape») de votre clavier pour obtenir des propositions de destinations abordables.

La journée est déprimante au bureau? Double-cliquez et voyez jusqu'où vos dollars pourraient vous mener: à Boston pour 273 $, à Chicago pour 298 $, à Washington pour 336 $...

L'extension «EscEscape» (en anglais) vous suggère les destinations les moins chères situées à cinq heures de l'aéroport le plus proche de chez vous, pour un départ dans les huit prochaines semaines.

Il est possible de voir jusqu'à cinq destinations différentes chaque jour.

Attention, toutefois, car les vols à bas prix impliquent souvent des escales et un temps de voyage beaucoup plus long que les cinq heures initiales. Montréal-Washington en 36 heures? Disons que la Maison-Blanche perd un peu de son charme. Dans ce cas, tournez-vous vers les autres suggestions: le vol le plus rapide ou le vol le plus «intelligent» (un bon rapport entre prix et rapidité)... ou replongez-vous sagement dans vos tâches de bureau!

EscEscape a été lancée cette semaine au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Cheapflights dit sélectionner ses destinations parmi les 200 endroits les plus recherchés dans chacun de ces marchés.