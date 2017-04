Le casse-tête des pourboires en voyage: notre guide

John Naïs 24-04-2017 | 15h05

À qui doit-on donner du pourboire en voyage? Même les globe-trotteurs les plus chevronnés se grattent la tête lorsqu'il est question du «tip». Surtout que tout dépend du pays que vous visitez.

AU RESTAURANT

Inclus ou pas?

Au Canada et aux États-Unis, la norme est de laisser entre 15 et 20 % de pourboire sur le montant avant taxes. Dans certaines destinations, comme en Italie ou en Espagne, le service peut être inclus directement sur la facture. «Il faut donc être très attentif avant d'en laisser dans certains pays d'Europe», met en garde Ariane Arpin-Delorme, propriétaire de l'agence Esprit d'aventure à Montréal.

Selon elle, il est toujours préférable de «tiper» dans la monnaie locale.

Dans les tout compris

Dans les «tout inclus», les vacanciers peuvent donner un pourboire de temps en temps aux serveurs et aux barmans, fait savoir Nathalie Brulé, propriétaire de l'agence Voyage Sherbrooke Est, à Montréal. Pour les déjeuners, même si c'est un buffet, un couple peut laisser 1 à 2 US $ pour montrer sa satisfaction. Pour un souper, surtout si c'est pour un repas à la carte, madame Brulé recommande de remettre entre 2 et 4 $ US aux serveurs.

Une insulte?

Dans certains pays comme le Japon ou l'Islande, le pourboire n'est pas monnaie courante. Il peut même être perçu comme une insulte au pays du Soleil levant. La meilleure chose à faire est donc de s'informer avant chaque voyage. Des applications comme GlobeTipping et Tip Like a Local (iOS) ou Tipping Bird (Android) pourront également vous être très utiles.

À L'HÔTEL

Bagagistes

Selon le site «Consumer Report», au Canada et aux États-Unis, les bagagistes devraient recevoir entre 1 à 2 $ US par valise qu'ils apportent dans votre chambre. Dans un cinq étoiles, ce montant grimpe à 5 $ US. «Dans certains pays, c'est parfois leur seule rémunération», souligne Ariane Arpin-Delorme.

Préposés à l'entretien

Pour les femmes de chambre, elle conseille de laisser un pourboire d'environ 5 $ US chaque jour au lieu d'en donner à la toute fin du séjour, car le personnel peut changer. «Le prix peut toutefois varier selon la catégorie d'hôtel», précise-t-elle.

Au spa?

En ce qui concerne les spas, tout dépend de la politique de l'hôtel. Dans certains cas, le pourboire est inclus sur la facture. Si ce n'est pas le cas, comptez entre 15 et 20 %.

Boîte à pourboire

«De plus en plus d'hôtels tout inclus placent des boîtes à pourboires à la réception, car c'est beaucoup plus simple pour la redistribution par la suite à tout le personnel de l'hôtel», explique Ariane Arpin-Delorme. Elle recommande d'y laisser entre 10 à 20 $ US par jour par personne.

LORS DES EXCURSIONS

Selon la formule

Dans la plupart des destinations, guide et chauffeur sont des métiers à pourboire. Le montant que vous allez leur laisser dépend de la formule de votre voyage (en groupe ou sur mesure).

«Pour un guide local, il faut compter entre 5 et 10 $ US par voyageur par jour lors d'un voyage sur mesure, en couple ou entre amis, et c'est bien entendu au prorata de la journée», tient à rappeler Ariane Arpin-Delorme.

Pour le chauffeur, le montant se situe entre 4 et 7 $ US par voyageur par jour.

Si vous voyagez en groupe, il est conseillé de donner le pourboire au guide ou au chauffeur de façon individuelle, parce qu'il arrive que certaines personnes n'en donnent pas lorsqu'ils sont en groupe.

Montant fixe

Certaines agences spécialisées dans les voyages de groupe fixent un montant à l'avance (entre 100 et 150 $ CAN par destination dans le cas de l'agence Traditours, par exemple) qui inclut le prix de tous les services. C'est l'accompagnateur du voyage qui a la charge de payer les pourboires avec cette somme. En plus d'enlever le stress du pourboire à leurs clients, cela assure aux prestataires de services de recevoir le montant adéquat pour leur travail, garantit Yoann Perez, directeur adjoint aux ventes à Traditours.

EN CROISIÈRE

À prévoir

«Sur un bateau, les pourboires doivent faire partie du budget vacances. Pour deux personnes, le montant peut s'élever à environ 400 $ US pour une semaine», insiste Nathalie Brulé de l'agence Voyage Sherbrooke Est.

À qui donner du pourboire sur un paquebot de croisière? Au bagagiste (environ 2 $ US par valise), au personnel qui fait le ménage de votre chambre (minimum de 2 $ US par jour), au concierge (entre 1 et 3 $ US à chaque fois qu'on utilise ses services), aux serveurs (3 à 4 $ US), aux guides (entre 2 et 3 $ US par personne pour chaque visite), au chauffeur d'autobus qui vous amène aux excursions (1 à 2 $ US). Le pourboire est généralement inclus sur les factures au bar et au spa.

Payer à l'avance

Comme le rappelle Nathalie Brulé, certaines compagnies permettent de payer les pourboires à l'avance sur la facture du voyage, alors que dans d'autres, comme Costa ou MSC, on les paie uniquement sur le paquebot. C'est sans compter les fameux forfaits alcool qui les incluent ou les crédits à bord qu'offrent certaines compagnies, avec lesquels le croisiériste peut payer ses pourboires sur le bateau.