Bagages: ces indipensables que vous risquez d'oublier

John Naïs 10-04-2017 | 14h24

Passeport, trousse de toilette, médicaments: on y pense tous quand on se prépare à voyager. Mais il y a d'autres objets très utiles qu'on peut plus facilement oublier.

1. Un adaptateur universel

On l'oublie presque systématiquement quand on va à l'étranger. Quoi de plus désagréable que de se rendre compte que la batterie de notre cellulaire ou de notre ordinateur portable est quasiment à plat et qu'on ne peut pas les recharger à cause d'une prise de courant différente.

2. Une paire de «gougounes»

Une paire de sandales dans sa valise, c'est pratique, même si on ne va pas à la plage dans le Sud. Après une longue journée de marche, il n'y a rien de mieux pour se reposer et s'aérer les pieds. Les «gougounes» peuvent également se porter à différentes occasions en voyage, mais par pitié, évitez de les mettre avec des chaussettes...

3. Un foulard multiusage

Un objet bien utile, surtout pour les globe-trotteuses. Un foulard léger, ou un châle, vous permet de recouvrir un oreiller à la propreté douteuse, couvrir vos cheveux ou vos épaules dans un lieu religieux, vous garder au chaud, vous protéger du soleil et même vous servir de substitut de serviette de plage. Et pour les voyageurs qui ne portent pas de foulard, un bandana peut s'avérer très pratique en voyage. En plus, ça ne prendra pas de place.

4, Des bouchons et/ou une bonne paire d'écouteurs

Certaines compagnies aériennes fournissent des bouchons, d'autres pas. Ne prenez aucun risque et glissez-en quelques-uns dans votre sac lorsque vous vous apprêtez à prendre l'avion. Et, si votre budget vous le permet, investissez dans une bonne paire d'écouteurs qui coupent le bruit ambiant. Ça vous évitera d'entendre le pauvre bébé qui pleure pendant tout le trajet.

5. Des préservatifs

Lorsqu'on voyage, on ne pense pas forcément à avoir quelques préservatifs en réserve. Et pourtant, en avoir sous la main au moment opportun peut vous faire gagner un temps précieux, tout en ayant la situation bien en main. Pour les transporter, mettez-les plutôt dans votre valise pour éviter d'en échapper quelques-uns au portique de sécurité à l'aéroport.

6. Un carnet de notes et un stylo

Imaginez ce scénario: vous avez sauvegardé le nom et l'adresse de votre hôtel dans votre cellulaire et, oh! malheur, vous n'avez plus de batterie. Vous vous trouvez en Europe et vous n'avez pas d'adaptateur universel pour le recharger. Flippant, n'est-ce pas? En voyage, avoir un carnet de notes peut réellement vous sauver la mise. La technologie, c'est super, mais ça a ses limites.

7. Des applications utiles sur son téléphone ou sa tablette

Google Maps, Google Translate, TripAdvisor, Yelp, Uber, Instagram ou même Facebook peuvent être de précieux alliés lorsque vous parcourez le monde. Tout comme les jeux et autres livres ou magazines électroniques d'ailleurs. Mais attention à ne pas vous y fier à 100 %, car votre batterie pourrait flancher. Gardez un livre ou un magazine papier sous la main, juste au cas où.

