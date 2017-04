Un site pour dénicher une retraite de yoga

04-04-2017 | 10h31

Les amateurs de voyage et de yoga peuvent compter sur un nouveau site québécois pour dénicher des retraites thématiques dans la province et un peu partout dans le monde.

Créé par Véronique St-Onge et Pascale Dufresne, le site retraitesdeyoga.com répertorie des voyages de yoga, de pilates, de SUP («stand up paddle»), de méditation et de mieux-être s'adressant tant aux novices qu'aux habitués. Il cible les aventures en partance du Québec et les organisateurs des séjours annoncés parlent tous français.

«Le site répond à un besoin grandissant au sein de la population québécoise, qui désire de plus en plus prendre du temps pour soi, s'arrêter et se ressourcer», explique-t-on dans un communiqué.

Au moment d'écrire ces lignes, on retrouve sur le site une vingtaine de séjours variés, tant au niveau du prix, de la destination que de la durée. Par exemple, il est possible de s'inscrire à un séjour de yoga, méditation et ressourcement de 12 jours à Bali pour 1846 $ (plus les vols); à une semaine «métamorphose» dans un luxueux ranch de l'Arizona pour 2799 $ (plus les vols); ou encore à une escapade de quatre jours combinant activité physique et de mieux-être au Mont-Sainte-Anne pour 495 $.

Une description détaillée des séjours est fournie (détails sur les organisateurs, mention des services compris ou non, etc.) et il est possible de faire des recherches par critères (dates, destination, type de yoga, etc.). Une section blogue offre aussi des conseils et informations pratiques.

Pour en savoir plus: retraitesdeyoga.com