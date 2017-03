Voyages organisés: pas comme vous les imaginez

Sarah-Émilie Nault 28-03-2017 | 14h05

Que ceux qui croient que les voyages organisés ne sont que synonymes de voyages en large groupe se détrompent.

Une discussion avec Ariane Arpin-Delorme, fondatrice de l'agence Esprit d'Aventure, suffit à démystifier le concept du voyage organisé, qui peut aussi se présenter aussi sous la forme de voyage sur mesure en privé et de voyage thématique en mini groupe.

Le voyage organisé personnalisé

«Souvent, lorsque les gens pensent aux voyages organisés, ils ont en tête un voyage avec un groupe de 30 ou de 40 personnes en autobus, avec un horaire vraiment chargé», explique Ariane Arpin-Delorme. «Ces groupes traditionnels existent toujours, mais depuis une quinzaine d'années au Québec, quelques agences spécialisées dans le voyage sur mesure en privé ont vu le jour. Esprit d'Aventure propose des voyages organisés qui sont flexibles et personnalisés. Notre spécialité est le sur mesure en privé, les mini groupes thématiques (safaris, gastronomie, photo) accompagnés cette fois-ci par nos collaborateurs (photographes, chefs, etc..) et la consultation.»

Qu'est-ce qu'un voyage sur mesure?

«C'est un voyage organisé selon la destination, les dates et la durée souhaitées par les voyageurs. Un voyage avec guide, chauffeur (ou en location de voiture) pensé selon les goûts, les intérêts et le type d'hébergement souhaité. Le tout est personnalisé, mais reste flexible à destination (horaire, activités...) Cela laisse plus de place à la spontanéité. Toutes les réservations sont faites avant le départ et nous travaillons directement avec nos partenaires sur place et non avec des grossistes.»

Par où commencer?

«Le voyageur nous contacte avec ses dates ou période idéale de voyage et sa ou ses destinations en tête. Je veux vraiment savoir quels sont leurs goûts, intérêts, priorités ainsi que la motivation derrière ce périple, car un voyage est souvent très émotif. Je peux même les orienter vers d'autres destinations au besoin.»

Les destinations populaires

«Depuis quelque temps, ce sont les safaris en Afrique; c'est devenu une spécialité (Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, Namibie). L'Inde, le Sri Lanka et l'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge, la Birmanie, l'Indonésie). Parfois aussi le Bhoutan, le Madagascar, la Mongolie ou même la Russie qui sont de grands voyages plus compliqués. Le Panama, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie sont aussi des destinations populaires. Et bien plus... On remarque au moins 30% d'augmentation de tarifs chaque année pour les destinations devenues plus familiales comme le Costa Rica, l'Indonésie et l'Équateur.»

Quels sont les avantages?

«Avec Esprit d'Aventure, le principal avantage est de pouvoir parler avec des experts de chacune des destinations. Nos conseillers en voyages ont vécu, travaillé ou voyagé intensément dans les destinations proposées. Nous connaissons aussi tous nos partenaires sur place, que je connais personnellement et depuis longtemps. Ce sont eux qui vont vérifier au moins deux fois par année les hôtels, qui vont entraîner les guides, les chauffeurs et qui vont donner une assistance 24h sur place (en plus de la nôtre au Québec) peu importe ce qui arrive. Nos voyages sont organisés, mais ne demandent pas aux voyageurs de suivre un groupe ou un horaire d'activités précis. Esprit d'Aventure tente aussi de promouvoir le tourisme durable à destination en encourageant plusieurs projets sur place (environnementaux, communautaires).»

Combien ça peut coûter?

«Le voyage sur mesure en privé est aussi adapté selon le budget de la personne. Selon la destination, cela peut jouer entre 2 500$ et peut-être 9 000$ ou 10 000$ plus les vols. La catégorie d'hébergement et la présence d'un guide accompagnateur local francophone vont aussi influencer ce prix.»

La consultation

«Nous ne sommes que deux agences au Québec à proposer le service de consultation aux voyageurs, affirme Ariane Arpin-Delorme. Nous offrons des conseils sur la destination, l'itinéraire, le budget, le quoi faire et le quoi ne pas faire. Nous encadrons les voyageurs en solo, le couple partant par lui-même en Europe souhaitant discuter avec un expert, les familles qui partiront plusieurs mois comme les voyageurs sac à dos. C'est un service tarifé à l'heure (150$ de l'heure plus taxes), dans l'optique que les voyageurs feront eux-mêmes leurs réservations par la suite.»

