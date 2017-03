5 astuces pour payer vos billets d'avion moins cher

Sarah-Émilie Nault 13-03-2017 | 11h30

Dénicher les billets d'avion au meilleur prix est un art qui s'apprend. De nombreux sites Internet, applications mobiles, règles à suivre et astuces de recherches vous aideront à épargner. Voici quelques pistes.

1. Soyez flexible

Être flexible quant à votre destination est un grand plus qui vous permettra de garder davantage d'argent dans vos poches lors de votre achat de billets d'avion: vous opterez simplement pour la destination aux billets les moins dispendieux (le site Kayak propose une fonctionnalité Explore qui saura vous aider dans vos recherches). Si modifier votre destination est hors de question, le fait d'avoir des dates de voyage flexibles peut aussi vous faire faire des économies considérables. Vous éviterez ainsi de voyager lors des moments plus populaires, donc plus chers (les fins de semaine, le vendredi et le lundi, les congés scolaires, la période des Fêtes, l'été...)

2. Soyez prévoyant... ou ne le soyez pas du tout

Deux moins - ou plus - avant le départ: selon les agents de voyage et les voyagistes, c'est le moment pour trouver les billets d'avion au meilleur prix. Vous n'avez pas la fibre prévoyante? Acheter vos billets à la toute dernière minute peut aussi s'avérer payant, surtout pour les vols nolisés. Plusieurs voyagistes d'ici proposent d'ailleurs une section de rabais de dernière minute, allez y jeter un coup d'oeil.

3. Magasinez et comparez

Un billet d'avion, comme n'importe quel achat important, se magasine. Heureusement, de nombreux sites d'aubaines et de comparateurs de vols ont été créés pour faire le travail à votre place. Sur votre liste de sites à découvrir, vous pouvez tout de suite noter les Hopper, Skyscanner, Kayak, Farecompare, Booking.com, Google Flight, Mondogo, Flighthub, Yapta, Easyvoyage, Liligo, Yuldeals.ca, Yulair (pour les vols depuis Montréal et Québec) ou encore le petit nouveau, Flytrippers, un site québécois.

Plusieurs d'entre eux proposent des alertes de baisse de prix avant l'achat (et même jusqu'à 24 heures après l'achat du billet, c'est le cas de Yapta).

Il vaut aussi ensuite la peine de vérifier directement sur le site de la compagnie aérienne offrant le plus bas prix déniché: celui-ci y est parfois proposé pour moins cher.

4. Lisez tout

La mode est aux compagnies dites «low cost« ou «à rabais» proposant des offres souvent complètement folles vers des destinations populaires. Prenez garde à ne pas vous laisser emporter trop rapidement et lisez bien toutes les règles rattachées à ces promotions. Achat de siège, paiement demandé pour les bagages en soute, poids et largeur maximale pour les bagages de cabine, repas à bord et enregistrement payant à l'aéroport, taxes souvent faramineuses et suppléments de toutes sortes vous attendent au détour.

5. Assurances voyage: renseignez-vous

Vous avez déjà une assurance? Dans ce cas, soyez plus intelligent que la machine et assurez-vous que l'option assurance annulation ou assurance voyage n'est pas automatiquement appliquée par le site utilisé lors de votre réservation de billet. Vérifiez bien votre couverture (auprès de votre compagnie de carte de crédit, par exemple) avant de faire disparaître le crochet dans la petite case réservée à cet effet.

