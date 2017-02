Survivre à un long vol: astuces de base

Sarah-Émilie Nault 27-02-2017 | 04h00

La première étape d'un grand voyage est souvent un, voire plusieurs longs vols. Comment rendre le trajet le plus agréable possible? Ces quelques conseils devraient vous être utiles.

Préparer le sac à dos de voyage parfait

Le sac à dos parfait regroupe au moins deux bons livres qu'on se promet de lire depuis longtemps, des magazines, un ordinateur (pour écrire, jouer, regarder ses photos de voyage ou visionner films et séries télévisées), des carnets de jeux et un iPod bourré de bonne musique et de livres audio.

S'hydrater

L'air de l'avion étant pressurisé, donc particulièrement sec, il est primordial de bien s'hydrater, surtout lors d'un long vol. On boit beaucoup donc d'eau et on ne s'envole pas sans une «pochette d'hydratation de secours» dans laquelle on glissera: un baume à lèvres, des gouttes pour les yeux, de la solution saline pour le nez ainsi que de la crème à main et pour le visage.

Faire le plein de collations

Bien sûr, des repas sont servis pendant les longs vols, mais il est fort probable qu'on aura un petit creux à un ou plusieurs moments entre ceux-ci. Noix, fruits, friandises, muffins, crudités; tout peut faire l'affaire. Et on n'oublie surtout pas sa bouteille d'eau réutilisable en vol.

Être habillé confortablement

On porte des pantalons confortables pour se sentir bien pendant le vol. On peut aussi en glisser une paire dans son sac à dos et se changer dans les toilettes en vol. Des chaussettes de rechange, un foulard et un chandail muni d'un capuchon (idéal pour se couvrir lorsqu'on souhaite dormir) sont aussi des incontournables.

Faire des étirements

Il est recommandé de se lever et de faire des étirements toutes les heures ou les deux heures pendant les longs vols. Cela empêche de s'ankyloser et d'arriver à destination courbaturé. Plusieurs pharmaciens, tout comme de nombreux sites, offrent des listes d'exercices d'étirement à faire en vol.

Travailler ou étudier

Ce n'est peut-être pas la manière la plus amusante de s'occuper pendant un vol, mais c'est certainement l'une de celles qui font passer le temps le plus rapidement (et l'une des plus productives). Alors oui, on glisse aussi devoirs, livres obligatoires, notes de cours et projets de travail dans son bagage à main.

Dessiner

Un peu nerveux lors en avion? On range ses crayons de couleur dans son bagage à main et on se procure un album de dessins antistress (mandalas) à colorier. Une bonne façon de se détendre et de passer le temps calmement.

Ne pas oublier ses écouteurs

Les longs vols sont parfaits pour se mettre cinématographiquement à jour. On n'oublie pas ses écouteurs personnels puisque ceux que fournissent les compagnies aériennes sont rarement bien performants, et que certaines vendent les leurs.

Essayer de dormir

Bien que ce ne soit pas l'endroit le plus confortable au monde pour le faire, pourquoi ne pas tenter de vous reposer et de dormir un peu dans l'avion? Un petit coussin pour le cou et/ou un mini oreiller, une couverture, des bouchons dans les oreilles et un loup sur les yeux devraient vous aider à y parvenir.