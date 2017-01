5 conseils pour choisir (et réussir) sa croisière

15-01-2017 | 04h00

Le monde des croisières évolue à une telle vitesse qu'il devient de plus en plus difficile de faire un choix éclairé, surtout lors d'une première croisière. Comment s'y retrouver à travers l'offre proposée? Voici quelques conseils susceptibles de vous aider à mieux cibler la croisière de vos rêves, celle qui saura combler vos goûts et vos intérêts.

1. LE NAVIRE

Le choix du navire est de première importance, mais avant d'arrêter votre choix sur ce dernier, il est nécessaire de bien identifier vos besoins. N'oubliez pas que c'est sur ce dernier que vous passerez la plus grande partie de votre voyage. Préférez-vous naviguer en compagnie de milliers ou d'une centaine de passagers? Désirez-vous faire une croisière océanique ou sillonner un des grands fleuves du monde? Souhaitez-vous avoir droit au grand luxe ou si ce critère n'a que peu d'importance? Souhaitez-vous trouver le calme à bord ou si vous souhaitez vous éclater?

2. La destination

Maintenant que vous avez ciblé votre type de navire, il faut s'intéresser aux destinations offertes par ces derniers. Pour une première croisière, les Caraïbes représentent un bon choix. Les eaux y sont calmes, le soleil est omniprésent et les plages sont accueillantes. De plus, la grande majorité des compagnies de croisières y sont présentes. Choisir l'Alaska, l'Europe, l'Asie où une traversée transatlantique demande une certaine audace aux croisiéristes débutants. Pour une première croisière fluviale, le Rhin s'avère un excellent choix et, là encore, les navires y sont nombreux.

3. Les escales

Une fois votre destination choisie, il faut vérifier quelles sont les escales offertes par les différents navires. Comme il faut ajouter le prix de ces dernières au coût total de votre voyage, il est de première importance de vous assurer que celles qui sont offertes vous conviennent. Pour éviter les déceptions, il faut également tenir compte du nombre d'heures prévues dans chaque port et des excursions proposées. Aura-t-on suffisamment de temps pour visiter les musées? Assister à un spectacle? Prendre son temps sur le site historique? Faire de la plongée? Bref, faire tout ce qui figure sur la liste de ses priorités. À noter que sur les croisières fluviales, des excursions sont comprises à chacune des escales.

4. La vie à bord

Voyagez-vous avec des enfants ou des adolescents? La plupart des gros paquebots ont des programmes pour eux. C'est particulièrement le cas des navires Disney. D'autres s'intéressent également à la clientèle d'adolescents et de jeunes adultes avec des murs d'escalade, patinoires, glissades d'eau, jeux d'arcade, etc. La gastronomie à bord, c'est important? Si certaines compagnies luxueuses comme Seabourn ou Silversea offrent la gastronomie au quotidien, la plupart des navires possèdent des restaurants de spécialité moyennant un supplément. Désirez-vous voyager en français? C'est possible à bord des compagnies françaises telles Ponant et CroisiEurope ou des compagnies italiennes, Costa ou MSC. Sur la grande majorité des navires, il faut cependant vivre en anglais. Sachez cependant que dans la très grande majorité des cas, de nombreux employés parlant un excellent français.

5. Le prix

Il ne faut JAMAIS se baser uniquement sur le prix pour sélectionner sa croisière. Se baser seulement sur un tarif alléchant peut nous faire choisir un navire qui ne nous convient pas et avoir pour résultat de nous faire détester notre voyage. C'est surtout le moment de l'année, le type de navire, les prestations offertes à bord et le type de cabine qui font grimper la facture. D'une cabine intérieure (sans hublot) à la suite présidentielle avec balcon et fenêtre panoramique, il y a un monde. Comme c'est le cas pour les chambres d'un hôtel, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Sachez enfin que les meilleurs prix sont offerts deux ou trois mois avant la date de départ et que, de toute façon, ce type de voyage offre un très bon rapport qualité/prix.