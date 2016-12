Quelques conseils pour réduire le stress à l'aéroport

19-12-2016 | 04h00

Se rendre à l'aéroport pour prendre l'avion est un exercice stressant pour bon nombre de voyageurs. Ces quelques conseils sauront apaiser les inquiétudes à quelques heures ou quelques minutes du grand départ.

1. On arrive tôt à l'aéroport.

C'est LE conseil permettant d'éviter la plus grande source de stress: la peur de rater l'avion. En respectant les délais suggérés par l'aéroport et les compagnies aériennes (surtout pour les départs de Montréal vers les États-Unis), on s'assure d'avoir assez de temps pour tout faire dans le calme.

2. On s'inscrit aux alertes de vols (courriel et texto).

Notre vol est retardé ou annulé? On sait tout depuis son appareil mobile avant même de quitter la maison en s'inscrivant aux alertes par courriel et texto de l'aéroport.

3. On utilise le service SecurXpress de l'aéroport de Montréal.

Simple comme bonjour, ce service permet de réserver son passage prioritaire à la sécurité de l'aéroport de Montréal. On s'inscrit en ligne ici: www.admtl.com/fr/vols/secure_express, on confirme son inscription en répondant à un texto et on se présente à l'heure indiquée au passage SecurXpress afin d'éviter la (souvent longue) file d'attente.

4. On s'assure d'avoir SON passeport bien en poche AVANT de quitter la maison.

Cela peut sembler une évidence, mais pourtant...

5. On s'assure de n'avoir rien d'interdit dans son bagage à main.

Oh comme les files d'attente à la sécurité seraient plus rapides et moins stressantes si tous les voyageurs s'assuraient de ne transporter aucun objet interdit en cabine! (Une site utile: www.acsta.gc.ca/la-liste-complete.)

6. On fait son enregistrement et son choix de sièges en ligne.

En faisant son enregistrement en ligne la veille du départ, on a le loisir de choisir sièges (et ainsi, éviter le stress de ne pas être assis avec son compagnon de voyage) et repas. De plus, cela permet de gagner du temps à l'arrivée à l'aéroport en évitant les longues files d'attente aux guichets d'enregistrement.

7. On ne voyage qu'avec un bagage à main.

Si cela est possible, on n'apporte en voyage qu'un bagage à main que l'on garde avec soi en cabine. Si, en plus, l'enregistrement a été fait préalablement en ligne, il ne reste plus qu'à filer en direction de la sécurité en arrivant à l'aéroport.

8. On mange APRÈS avoir passé la sécurité.

Envie de manger avant le départ? Il est beaucoup moins stressant de passer la sécurité, de se rendre à sa porte d'embarquement puis de dénicher un restaurant à proximité pour s'asseoir et manger bien tranquillement.

9. On prend le temps de se balader doucement dans l'aéroport.

Faire du lèche-vitrine, bouquiner, choisir quelques collations et magazines, se dégourdir les jambes avant un long vol; ces activités toutes simples permettent autant de bouger que de faire tomber le stress du départ.