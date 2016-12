5 livres à offrir à des passionnés de voyage

16-12-2016 | 04h00

Bien souvent, l'envie de voyager prend naissance par une inspiration. Voici cinq livres qui, chacun à sa façon, sèmera la graine de la découverte et l'envie de l'ailleurs.

Le Québec - 50 itinéraires de rêve

Voyager aux quatre coins du Québec. Sillonner ses plus belles routes. Faire halte dans ses villages de charme. Arpenter les rues des vibrants quartiers de ses grandes villes. Aller à la rencontrer de gens chaleureux dans chacune de ses régions. Parfois, inutile d'aller au bout du monde pour vivre la grande évasion!

Ce livre conçu au Québec vous fera voir le Québec autrement et vous le fera redécouvrir sous un nouveau jour, assurément. Les circuits présentés doivent être vus comme autant de propositions de base que chacun pourra remodeler à sa guise. Suivre un itinéraire en sens inverse, choisir un autre point de départ que celui indiqué, combiner plus d'un circuit en un seul voyage, allonger le temps consacré à une étape, toutes les libertés sont permises.

On y retrouve des circuits pour tous les goûts: exploration du grandiose fjord du Saguenay et de la route des baleines; croisière sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'aux Îles de la Madeleine; incontournable tour de la Gaspésie; tournée en famille dans les Laurentides; voyages dans le temps sur les traces des coureurs des bois ou des Patriotes; périple en kayak de mer dans l'archipel de Mingan; promenades d'un village de charme à un autre dans Charlevoix ou les Cantons-de-l 'Est; balade gourmande à la rencontre de producteurs passionnés dans Lanaudière...

C'est tout cela, et bien plus encore, que propose ce livre inspirant conçu par des Québécois.

34,95$, Guides de voyage Ulysse

Chemin de St-Jacques, des Pyrénées à Compostelle (Espagne)

Les routes de pèlerinage menant à Saint-Jacques-de-Compostelle sur la tombe de l'apôtre Jacques sillonnent toute l'Europe. Depuis plus de 1000 ans, le Chemin de Saint-Jacques fascine des gens d'origines, de confessions et de générations les plus diverses. Que ce soit dans un but religieux, culturel ou sportif, il s'agit là d'un défi à relever et d'une occasion de découvrir une Espagne culturellement riche et diversifiée au-delà des clichés habituels.

Ce petit guide pratique décrit avec précision les 41 étapes du Chemin de Saint-Jacques en Espagne reliant St-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques de Compostelle jusqu'à Finisterre et Muxia sur la côte galicienne. Vous y trouverez, outre des cartes détaillées, de nombreuses indications sur les gîtes de pèlerins, des renseignements sur les fêtes locales et les spécialités culinaires et des informations sur les infrastructures que vous croiserez en cours de route (restauration, soins médicaux, banques...).

Le chemin historique de pèlerinage en Espagne partant de St-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées, vers St-Jacques-de-Compostelle (Santiago de Compostella), capitale de la Galice espagnole, est également appelé «Chemin français» ou «Camino Francés».

28,95$, Éditions Rother

Robert Piché, aux commandes du destin - Édition 15e Anniversaire

Robert Piché, aux Commandes du Destin relate le parcours peu banal du célèbre commandant devenu héros national le jour où il a fait atterrir d'urgence aux Açores un Airbus A-330 d'Air Transat, sauvant ainsi la vie de 306 personnes, le 24 août 2001. L'événement l'a beaucoup affecté, et de vieux souvenirs, dont celui de son incarcération aux États-Unis, sont alors remontés à la surface. Un parcours fascinant à découvrir.

Cette édition actualisée et publiée en livre de poche à l'occasion du 15e anniversaire de l'atterrissage d'urgence comprend une préface signée par Michel Côté, qui a incarné le célèbre commandant dans le long métrage Piché : entre ciel et terre, sorti en juillet 2010. Le récit est aussi enrichi d'une mise à jour écrite par Robert Piché. Un témoignage à lire et à relire pour qui croit que tout est terminé. Et un récit poignant qui a marqué l'histoire de l'aviation québécoise.

15,00$, Éditions Sylvain Harvey

Atlas des vignobles de Bordeaux

Amoureux des vins? Cet atlas vous permettra de mieux découvrir les vignobles de Bordeaux, dans le Sud-Ouest de la France. Il vous présente de façon synthétique les particularismes géographiques de chaque terroir, géologiques et climatologiques, la nature et la description des cépages utilisés.

Des cartes précises des vignobles, enrichies de nombreux renseignements touristiques, vous permettront de situer facilement les appellations et de les parcourir, au fil notamment d'une «route des vins», en mêlant agréablement dégustations et découverte du patrimoine régional. Un index et un glossaire complèteront cet ouvrage à mettre dans toutes les cuisines et à portée de main de tous les curieux et amateurs des vignobles français.

9,95$; Éditions Ouest-France

Chic-Chocs - guide des itinéraires de randonnée alpine

Le guide des itinéraires de randonnées alpine dans les Chic-Chocs couvre une région de 3500 km2 et décrit plus de 130 descentes uniques. Avec ses 52 photos et 11 cartes, il ouvre les portes d'un extraordinaire terrain de jeu hivernal québécois : l'arrière-pays des Chic-Chocs, en Gaspésie avec ses descentes gorgées de poudreuse, ses couloirs abrupts, ses sous-bois athlétiques, le tout dans un environnement vierge et pur.

Plus de 20 itinéraires, 130 descentes, 52 photos, 11 cartes et 3500 km2 d'arrière-pays des Chic-Chocs. Il comprend tous les renseignements utiles au randonneur alpin (skieur, planchiste, télémark, procédures d'urgence, météo, respect de la faune. Avec ce guide, partez pour des explorations approfondies du mont Logan, du mont Albert, du secteur des Mines Madeleines, des Champs de Mars, du mont Blanche Lamontagne, du mont Hog's Back, des monts Vallières-de-Saint-Réal, du mont Lyall, de la Vallée de Mont-Saint-Pierre, des kilomètres 49 et 52, ainsi que de Murdochville.

Un cadeau de choix pour tous les grands amateurs de plein air hivernal!

26,95$, Éditions Espaces

