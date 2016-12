La carte Nexus en quelques questions faciles

06-12-2016 | 04h00

1. Qu'est-ce que c’est?

La carte Nexus facilite et accélère le passage des voyageurs aux frontières canadiennes et américaines. Elle permet aux voyageurs d'entrer plus rapidement dans l'un ou l'autre des pays en utilisant les postes de déclaration libre-service automatisés dans les aéroports, les voies réservées aux postes frontaliers terrestres et en téléphonant aux centres de déclaration avant l'arrivée dans les ports maritimes.

2. Qui peut se la procurer?

Les voyageurs à faible risque rencontrant tous les critères d’admissibilité et les exigences des autorités canadiennes et américaines. Les citoyens et les résidents permanents du Canada ou des États-Unis peuvent faire une demande d'adhésion, de même que les enfants.

3. Combien coûte-t-elle?

50 $ (CAN ou US). L’adhésion est valide pendant cinq ans et est gratuite pour les enfants de moins de 18 ans.

4. Comment fait-on pour se la procurer?

En remplissant un formulaire en ligne ( www.nexus.gc.ca ), en téléphonant au 1 866-NEXUS-26 ou en se présentant en personne à un centre d'inscription Nexus. Après avoir soumis le formulaire et réglé les frais, un rendez-vous est fixé pour une entrevue.

5. Quels sont les avantages?

La carte Nexus simplifie l'entrée des voyageurs aux États-Unis. Elle facilite aussi le retour des voyageurs au Canada depuis tous les pays. Les détenteurs de la carte évitent les longues files d'attente et gagnent du temps, car ils peuvent utiliser les postes de déclaration automatisés Nexus pour entrer au Canada (dans les 9 aéroports internationaux canadiens) et les postes Global Entry pour entrer aux États-Unis. Ils peuvent aussi profiter d'un dédouanement plus rapide en utilisant des lignes de contrôle de sécurité spécifiques dans les principaux aéroports du Canada dans plus de 150 aéroports américains.

6. Concrètement, comment la carte fonctionne-t-elle?

Les postes de déclaration automatisée libre-service réservés aux détenteurs de la carte sont dotés d'un lecteur d'iris. Les voyageurs doivent aussi répondre à quelques questions par écran tactile, mais le tout se fait très rapidement.

7. Quel est le délai de traitement?

Le voyageur doit prévoir un délai d'environ 30 jours ouvrables, à partir de la date de réception de la demande, pour savoir s'il est admissible à l'entrevue. Une lettre indiquant si l'adhésion a été approuvée sous condition est ensuite envoyée. Puis, le voyageur doit se soumettre à une entrevue dans un centre d'inscription Nexus. La carte est finalement envoyée par la poste au courant des deux semaines suivantes.

8. Y a-t-il des bémols?

Au moment d'écrire ces lignes, le délai de traitement permettant de déterminer l'admissibilité à l'entrevue était passé de 30 jours à environ 2 mois. De plus, il est possible que les empreintes digitales ou tout autre document soient requis à destination dans certains cas.

Pour plus d'informations: www.nexus.gc.ca et www.cbsa.gc.ca