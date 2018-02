7 destinations où lever les voiles en mars

Sarah Bergeron-Ouellet 22-02-2018 | 08h00

Mars, c'est le mois de la relâche scolaire, des premiers repas de cabanes à sucre et de l'arrivée officielle du printemps, malgré toutes les tempêtes de neige qui nous font en douter.

C'est aussi un excellent moment pour aller se changer les idées loin d'ici!

Voici quelques pistes à explorer:

1. La Havane, Cuba

Difficile de résister à l'appel ensoleillé de La Havane après des mois de neige et de verglas. Au moment d'écrire ces lignes, on trouve des billets aller-retour autour de 550 $ pour la mi-mars. Sirotez un mojito dans la Vieille Havane, perdez-vous dans les rues du Centro, allez voir le coucher du soleil sur le Malecón et régalez-vous dans des restos cachés au charme suranné. Besoin de votre dose annuelle de sable blanc? On trouve de belles plages (Playas del Este) à une vingtaine de kilomètres du centre historique.

2. San Diego, Californie

Comptez sur des températures tournant autour de 20 °C, en mars, dans cette ville du sud de la Californie, ainsi que sur les bonnes aubaines de la basse saison. Au programme: s'imprégner de l'ambiance décontractée des environs, explorer les nombreuses plages, savourer la cuisine aux accents mexicains, découvrir tout plein de microbrasseries et, bien sûr, enfiler un wetsuit pour s'initier au surf. L'océan sera plutôt froid, mais il n'est jamais bien chaud dans le coin de toute façon. Go!

3. Le Costa Rica

Même si c'est la haute saison touristique, mars est un bon moment pour visiter le Costa Rica, puisque c'est la période sèche et qu'il y a généralement moyen de trouver des prix raisonnables (comme une maison pour 12 personnes à 175 $ la nuit ou une casita perchée pour 2 personnes à 65 $ la nuit sur Airbnb). Un itinéraire gagnant à faire en 4 X 4? Le volcan Arenal, la forêt nuageuse de Monteverde, la cascade hallucinante du Rio Celeste et une finale chill au bord du Pacifique à Montezuma ou Mal Pais, dans la péninsule de Nicoya.

4. L'archipel de Palawan, Philippines

L'île de Palawan et les 1800 autres îles et îlots qui composent l'archipel du même nom sont certainement l'une des destinations les plus populaires des Philippines. Pourquoi? À cause de leurs eaux sublimes, de leurs plages, de leurs cavernes et de leurs lagons, mais surtout et simplement à cause de leurs paysages de rêve «à la Jurassic Park», pour reprendre les mots de Rough Guides. Mars est un bon temps de l'année pour y aller puisqu'il correspond à la saison sèche, mais il faut aimer le soleil et les températures dépassant les 30 °C, voire les 35 °C (parfait si vous voulez notre avis!).

5. Barcelone, Espagne

On le sait, Barcelone est devenue victime de sa popularité et elle reçoit énormément de touristes durant la belle saison. Pour éviter les foules et goûter à son dynamisme contagieux, pourquoi ne pas y aller au tout début du printemps? Vous devrez mettre une croix sur la plage, mais il fera tout de même autour de 15 °C (selon les moyennes d'Accuweather), ce qui est bien assez pour profiter des oeuvres de Gaudí, des musées, des tapas et des nuits qui n'en finissent plus.

6. Kauai, Hawaii

Hawaii n'est pas une destination hyper économique, mais le prix des billets d'avion est souvent abordable depuis Montréal, ce qui surprend toujours étant donné la distance à parcourir. Pour le mois de mars (de l'an prochain, au pire!), on vous suggère l'île de Kauai, la plus verte et sauvage de l'archipel. Il fera en moyenne 25 °C et ce sera l'entre-deux saisons, avec ses prix plus modérés. Selon Lonely Planet, c'est un bon moment pour surfer, voir les baleines (même depuis le rivage) et profiter des festivals locaux. À combiner avec les plages, les poke bowls et les randonnées!

7. Mexico, Mexique

Située à 2250 m d'altitude, la gigantesque capitale mexicaine est plutôt fraîche en hiver et pluvieuse en été. Le printemps - mars et avril - est donc un excellent moment pour partir à la découverte de ses innombrables quartiers, bars, restaurants et musées; en fait, c'est la saison la plus chaude (autour de 25 °C). Durant votre séjour, ne manquez pas de sortir de la ville pour visiter les pyramides de Teotihuacán, vestiges laissés par la fascinante civilisation du même nom.

Lisez aussi:

6 destinations parfaites où recharger ses batteries en février