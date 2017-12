7 destinations parfaites pour le mois de janvier

27-12-2017 | 16h40

Ce n'est pas parce qu'on a flambé toutes nos économies en cadeaux de Noël (et en achats compulsifs au Boxing Day) qu'on n'a pas le droit de rêver d'évasion pour les semaines à venir.

Surtout qu'il peut y avoir de bonnes aubaines à saisir après le rush du temps des Fêtes, et ce, même si janvier correspond à la haute saison touristique dans plusieurs endroits du monde.

Voici sept destinations particulièrement agréables à visiter en début d'année, que ce soit pour leur neige ou pour leur beau gros soleil.

OÙ ALLER EN JANVIER?

1. Dans la péninsule de Samaná, en République dominicaine

Pour fuir le froid polaire sans se ruiner, la République dominicaine est une valeur sûre. Pourquoi ne pas miser sur le sable blanc, le côté sauvage et l'atmosphère décontractée de la péninsule de Samaná cette fois-ci? En janvier, les prix seront meilleurs que pendant le temps des Fêtes, la saison des ouragans sera loin derrière et la température moyenne, selon Accuweather, est de 29°C tous les jours de janvier. Et vous serez en plein dans la saison des baleines à bosse!

2. À Whistler, Colombie-Britannique

À deux heures de Vancouver, Whistler est un grand classique pour le ski et le snowboard en Amérique du Nord. Selon le site internet de la station Whistler Blackcomb, la semaine juste après les vacances des Fêtes est l'une des plus tranquilles de l'année. Toutes les zones de la montagne sont ouvertes et la neige est abondante. Vous ne skiez pas? De la motoneige à la raquette en passant par le spa et le lancer de hache (!), Whistler et ses montagnes sont le paradis des activités hivernales.

3. À Phuket et dans les îles de la mer Andaman, en Thaïlande

Si vous souhaitez découvrir les paysages célèbres du sud de la Thaïlande et passer quelque temps sur les plages jet-set de Phuket, janvier est un bon mois. Vous aurez beaucoup de soleil, pas beaucoup de pluie et une chaleur agréable. C'est aussi un bon moment pour aller découvrir les autres îles thaïlandaises célèbres de la mer Andaman: Koh Lanta, Koh Phi Phi ou Koh Phi Phi Leh, là où a été tourné ce bon vieux filmThe Beach, paru en l'an 2000. En janvier, Bangkok est également agréable à visiter, ce qui n'est pas le cas toute l'année à cause de la chaleur et l'humidité.

4. Au Salvador

À la recherche d'une destination soleil différente? Décembre et janvier sont de très bons mois pour découvrir les plages sombres, les vagues de surf et les montagnes du Salvador, en Amérique centrale. Ce petit pays peu visité, voisin du Nicaragua, offre des aventures et du soleil le long du Pacifique, où il y fait plus de 30°C en moyenne en janvier. On peut y réserver des forfaits tout compris (à l'hôtel Royal Decameron Salinitas, par exemple) ou opter pour un voyage back pack. C'est encore une destination «petit budget»: on peut s'en tirer à 30 $ US par jour selon Lonely Planet.

6. À Hakuba, dans les Alpes japonaises

Les Alpes japonaises, c'est le rêve ultime de bien des skieurs et snowboarders. Hakuba, dans le nord de la région, a accueilli les Olympiques de 1998 (Nagano) et est considérée comme l'une de meilleures destinations ski du Japon. On y trouve neuf stations en tout. Si vous y allez en janvier, c'est vrai que vous ne serez pas seuls sur les pistes, mais la quantité et la qualité de la neige seront optimales. Vous ferez aussi des découvertes autres que le ski: les sources thermales naturelles, la cuisine japonaise, la culture... Il existe des forfaits organisés à partir du Québec (entre autres avec Voyages Gendron).

7. À Puerto Vallarta, au Mexique

Sur la côte pacifique du Mexique, Puerto Vallarta est une destination qui charme beaucoup de voyageurs, tant par ses plages, ses montagnes, son ambiance et sa nourriture que sa culture. Côté météo, janvier est idéal à Puerto Vallarta: vous aurez du soleil, des maximums de 30°C et des minimums de 20°C . Bien sûr, c'est la haute saison, mais les prix devraient tout de même être plus avantageux que pendant le temps des Fêtes ou la relâche scolaire.

