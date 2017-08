5 destinations idéales pour le mois de septembre

Sarah Bergeron-Ouellet 21-08-2017 | 01h00

Septembre est un mois merveilleux pour voyager: le retour à l'école désengorge les routes du monde, les villes européennes ont vaincu la canicule, la côte Est des États-Unis est à son meilleur et même l'hémisphère sud, qui accueille le printemps, offre des dizaines de destinations invitantes.

Bien sûr, certaines régions sont un peu moins idéales. C'est le cas des Caraïbes, à cause de la saison des ouragans (qui va de juin à novembre), ou encore de certains pays d'Asie, à cause de la mousson.

Il reste qu'on a vraiment l'embarras du choix... et qu'il n'est même pas trop pour partir!

Les destinations suivantes sont de bien bonnes options si vous avez envie d'aller profiter du soleil de septembre loin d'ici.

1. LA CRÊTE, dans les îles grecques

Septembre est un mois béni des dieux dans le sud de la Grèce: il fait beau, c'est beau et les vacanciers sont moins nombreux qu'en plein été. Si pour vous le début de l'automne rime avec récoltes et bonne bouffe, misez sur l'île de Crête, particulièrement connue pour sa gastronomie (mais aussi pour ses plages, ses terrasses, ses canyons, sa mythologie... ).

2. LISBONNE, au Portugal

La capitale portugaise a la joyeuse tendance de charmer les voyageurs, qui tombent vite amoureux de son architecture colorée, de ses vieux tramways, de sa vie nocturne et de l'ambiance unique ses quartiers. En septembre, les prix des hôtels sont avantageux et il fait encore assez beau pour aller faire un tour à la mer.

3. LES OUTER BANKS, en Caroline du Nord

Vous rêvez de longues balades sur la plage et de quelque chose d'un peu différent du Maine ou de Cape Cod? Bingo! Les Outer Banks sont une étroite barrière d'îles naturelles au large de la Caroline du Nord. Elles font environ 200 km de long et attirent autant les familles que les sportifs. En septembre, il fait encore chaud, mais les foules ont délaissé les dunes et les fameuses maisons de vacances sur pilotis typiques du coin. Les prix sont plus bas.

4. BUDAPEST, en Hongrie

Historique et branchée, Budapest est l'une des capitales les moins chères d'Europe. En septembre, les touristes européens sont moins nombreux et la température est idéale pour aller se promener le long du Danube et flâner sur les ponts au coucher du soleil. Le Parlement et les bains thermaux historiques sont à ne pas manquer, tout comme les pubs et restos du 7e arrondissement installés dans les cours intérieures d'édifices désaffectés.

5. MAUI, à Hawaii

Trop loin, trop cher? Pas sûr! Les billets d'avion pour Hawaii sont souvent étonnamment abordables à partir de Montréal (on en trouve à 600 $ l'aller-retour avec une seule escale). Notre suggestion d'île: Maui, pour ses plages de presque toutes les couleurs, ses hôtels et son fabuleux volcan. Septembre est l'un des mois les plus abordables à Maui, même s'il est l'un des plus ensoleillés.