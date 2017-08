5 road trips à faire une fois dans sa vie

Sarah Bergeron-Ouellet 15-08-2017 | 14h00

On pourrait passer notre vie à rouler et on n'aurait pas encore vu. Mais il faut bien commencer quelque part.

Les routes suivantes sont sauvages, historiques, sublimes (ou tout cela à la fois) et elles traversent des régions du monde qui font rêver. En plus, pas besoin d'être un aventurier extrême pour y aller!

1. Road to Hana, Hawaii

Elle fait autour de 100 km, mais elle compte plus de 600 virages et au moins 50 ponts à une voie. Longeant la côte nord-est de l'île de Maui, à Hawaii, la très étroite et plutôt périlleuse Road to Hana est parsemée de cascades où l'on peut se baigner, de plages de sable (très) noir, de forêts de bambous ou d'eucalyptus et de villages assoupis.

Notre conseil: passez au moins une nuit dans le village de Hana plutôt que de rebrousser chemin. Les environs sont magnifiques.

2. Route 66, Arizona

C'est une route fantôme et c'est là tout l'intérêt. Créée en 1926, la route 66 traversait autrefois les États-Unis sur 3945 km, de Chicago à Los Angeles. Elle a disparu officiellement avec l'arrivée des autoroutes, mais certaines sections ont survécu. C'est l'Arizona qui possède le plus long tronçon ininterrompu de la défunte route 66: 260 km entre Ash Fort et Topock.

ordé de villages abandonnés, de «buissons qui roulent», de magasins de souvenirs et de quelques vieux motels à 50 $ la nuit, cet itinéraire promet un véritable voyage dans le temps, le kitsch et l'Arizona profond.

Parmi les arrêts à faire: Williams (d'où l'on peut rejoindre le Grand Canyon), Kingman, Seligman et Oatman - l'un des villages les plus bizarres qu'on ait jamais vus -, avec ses ânes en liberté, son hôtel en ruine et ses hordes de motards.

3. Brisbane-Sydney, Australie

Les 1000 km qui séparent Sydney et Brisbane sont loin d'être les plus sauvages de l'Australie, mais si vous rêvez d'un voyage sous le signe du soleil, du surf et de la plage, cet itinéraire est particulièrement intéressant.

Outre le secteur touristique de la Gold Coast, vous découvrirez des baies, des dunes, des plages interminables et plusieurs endroits où passer la nuit... avec les opossums! C'est un trajet à faire au volant d'un campervan et vous en croiserez sûrement plusieurs durant votre périple.

Pour un peu de magie: explorez les routes non pavées au sud de Byron Bay pour découvrir des criques presque désertes.

4. Causeway Coastal Route, Irlande du Nord

La région que traverse cette route côtière a servi de décor à plusieurs scènes du Trône de fer. Elle abrite la Chaussée des géants (une formation de 40 000 colonnes de pierre s'avançant dans l'Atlantique), ainsi que la plus vieille distillerie d'Irlande (le whiskey Bushmills). Surtout: elle traverse des paysages parsemés de collines, de moutons, de châteaux médiévaux, de plages et de falaises. L'itinéraire va de Belfast à Londonderry.

Une suggestion: poursuivez avec la Wild Atlantic Way, qui longe toute la côte ouest de la République d'Irlande.

Big Sur, Californie

Sur la côte californienne, Big Sur est la portion la plus panoramique de la fameuse Highway 1 qui relie Los Angeles et San Francisco. Cette route sinueuse à flanc de montagnes ne fait que 150 km, mais ses forêts de séquoias, ses vues sur le Pacifique et ses ponts immortalisés mille fois à la télé en font un grand classique de la côte ouest.

Attention! Un énorme glissement de terrain a entraîné la fermeture de Big Sur à l'hiver 2017 et la route n'était toujours pas complètement praticable au moment d'écrire ces lignes.