La meilleure compagnie aérienne du moment

22-06-2017 | 15h36

Emirates n'est plus la meilleure compagnie aérienne au monde. Les Skytrax Awards ont été annoncés mardi 20 juin pour récompenser les champions de l'aérien. Il s'agit de la plus vaste enquête du genre, la plus respectée aussi.

Qatar Airways devient la meilleure compagnie aérienne au monde, d'après les 19,87 millions de réponses de voyageurs, originaires de plus de 104 pays, consultés pour décerner les Skytrax World Airline Awards 2017.

En tout, 320 transporteurs ont été soumis au jugement des passagers. La compagnie qatarie fait la différence avec sa classe affaires, considérée comme la plus performante.

Les deux autres meilleures compagnies aériennes du Moyen-Orient sont Emirates (4e) et Etihad Airways (8e). Cette dernière se démarquant avec sa première classe.

L'Asie se démarque

De leurs côtés, les professionnels asiatiques confirment leur expertise de l'aérien en trustant le haut du classement général.

Singapore Airlines est deuxième, Ana All Nippon Airways est troisième. La Hongkongaise Cathay Pacific est cinquième, sa concurrente taïwanaise Eva Air est sixième.

La seule représentante européenne est allemande: Lufthansa (7e).

Au niveau des sous-classements, Eva Air offre les cabines les plus propres. La compagnie charter anglaise Thomson Airways a développé pour sa part le catalogue de divertissements le plus enrichissant.

L'Australienne Qantas est remarquée pour sa classe économique premium tandis que la meilleure classe économique est gérée par la Thaïlandaise Thaï Airways.

AirAsia, meilleure compagnie à bas prix

L'Asie confirme sa suprématie dans les airs en se démarquant aussi par sa maîtrise du «low-cost». À ce titre, AirAsia est la meilleure élève. La compagnie malaisienne devance successivement Norwegian et l'Américaine JetBlueAirways. EasyJet est quatrième alors que Ryanair est quinzième. À l'heure où les compagnies aériennes à bas prix se mettent aux voyages long-courriers, la Norwegian impose à nouveau sa marque et est le chef de file.

Voici le classement général des meilleures compagnies aériennes du monde:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Ana All Nippon Airways

4. Emirates

5. Cathay Pacific Airways

6. Eva Air

7. Lufthansa

8. Etihad Airways

9. Hainan Airlines

10. Garuda Indonesia