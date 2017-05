5 endroits parfaits à découvrir avec sa maman

Sarah-Émilie Nault 10-05-2017 | 04h00

Il existe autant de lieux magiques que de styles de mamans, et autant de types d'escapade que de petits bonheurs d'enfants. Et si on se rendait visiter un nouveau coin de pays avec celle qui nous a donné la vie? Cadeau de fête des Mères ou non, ce serait l'occasion de partager de véritables moments privilégiés.

Burlington, Vermont: pour la maman qui veut voyager, sans aller trop loin

À moins de deux heures de route de Montréal, la plus grande ville de l'État du Vermont saura plaire à celles ayant envie de découvrir un nouveau recoin de pays sans prendre l'avion ni se rendre trop loin de la maison. Avec ses cafés, ses jolies boutiques et ses librairies fières d'être locales et indépendantes, Burlington se fait charmeuse sans être tapageuse. Ses restaurants et terrasses sur les rives du lac Champlain sont aussi charmants et invitants que la poignée de rues piétonnières - dont la fameuse Church Street - formant le cœur du centre-ville historique.

Washington D.C.: pour la maman folle d'histoire et de culture

Washington D.C. saura séduire ceux et celles qui s'intéressent à l'art, à l'architecture et à l'histoire entourant la politique américaine. Votre maman aimera y flâner dans sa vingtaine de musées, son jardin zoologique, ses galeries d'art et ses jardins; tous entièrement gratuits, car membres de la Smithsonian Institution. Elle tiendra à se rendre saluer les grands monuments tels la Maison-Blanche, le Lincoln Memorial, le Capitole, le Jefferson Memorial et l'endroit exact où Martin Luther-King a livré son grand discours. Elle voudra s'arrêter à l'un des 200 camions de rue de la ville puis pique-niquer dans le parc faisant face au monument Washington. Et elle adorera se balader et s'arrêter boire un café dans le joli quartier Dupont Circle.

Porto: pour la maman globe-trotteuse

Si la planète est immense et le choix de destinations, infini, certaines villes se laissent découvrir plus doucement que d'autres. C'est le cas de Porto qui charme au premier coup d'oeil avec ses maisons colorées, ses dizaines de belles églises, ses ruelles inclinées, ses accueillants habitants, sa gastronomie, son amour de la musique, ses célèbres caves à vins, son fleuve et sa vallée du Douro et ses divins portos. Un coup de cœur assuré!

La route des vins du Niagara, Ontario: pour la maman qui aime le vin

Aux abords des chutes Niagara se trouve une route des vins souvent méconnue qui fait la joie des amateurs de bons vins. De Grimsby au village pittoresque de Niagara-on-the-Lake, la route des vins de la péninsule et de l'escarpement du Niagara se découvre au rythme de chacun, un vignoble à la fois. Maman appréciera autant les sublimes paysages (la campagne, l'escarpement du Nicaragua, cette crête sculptée par les glaciers) que les rencontres avec les vignerons et les dégustations de vins de vendanges tardives (en automne) et de vins de glace (en hiver). Un délicieux voyage.

La Californie: pour la maman sportive qui aime les grands espaces

Pour les mamans folles de plein air, de randonnée et de grands espaces, il n'y a rien comme un «road trip» familial à la découverte des parcs nationaux de la Californie. On loue une voiture et on accumule les kilomètres de façon à pouvoir se rendre visiter certains des plus beaux et plus iconiques parcs nationaux au monde: le parc national Yosemite, le parc national de Sequoia (avec ses impressionnants arbres séquoias géants), le fameux parc national de la Vallée de la Mort ou encore le parc national Joshua Tree. L'escapade parfaite pour les sportives et amoureuses de la nature dans ce qu'elle a de plus grandiose à offrir.