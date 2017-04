Quels touristes sont les plus aventureux au monde?

28-04-2017 | 11h27

Les Néerlandais, les Australiens et les Suédois apparaissent comme les voyageurs les plus casse-cous selon le classement Global Adventure Ranking.

Pour établir ce classement, les analystes se sont penchés sur les recherches Google relatives à huit activités dites extrêmes, comme le saut en parachute et à l'élastique, le surf ou encore l'escalade.

Pour chaque pays, les résultats sont calculés sur la base des volumes de recherches associées à ces activités sur ces 12 derniers mois. Une moyenne sur 100 000 citoyens a ensuite été établie pour chaque pays.

Les résultats montrent que les Pays-Bas prennent la meilleure place en termes de recherches liées à l'aventure par habitant, suivis de l'Australie et de la Suède.

Le classement a été établi par ShareaCamper, une plateforme de location de maison mobile de particulier à particulier établie en Australie, Nouvelle-Zélande et Allemagne.

Le rapport résume également les activités extrêmes les plus prisées dans le monde. Par habitant, les Français seraient plus enclins à faire le plein d'adrénaline en enfourchant un BMX. La randonnée est l'activité la plus appréciée en Inde, tandis que les Suisses sont plus intéressés par la chute libre et le saut à l'élastique. Par habitant également, les Australiens se montrent plus captivés par le saut en parachute, le surf et l'escalade.

La dernière activité est le séjour en caravane.

Le classement des touristes les plus aventureux:

1. Pays-Bas

2. Australie

3. Suède

4. Allemagne

5. France

6. Danemark

7. Norvège

8. Royaume-Uni

9. Etats-Unis

10. Autiche

Un second classement a été généré en fonction du nombre total de recherches. Il est dominé par les États-Unis, l'Allemagne et la France.