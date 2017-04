Voyages: les villes favorites de la génération Y

21-04-2017 | 16h20

Les analystes ont établi leur classement en examinant des paramètres traditionnels tels que le coût de la vie, l'accueil, la tolérance, l'emploi et les transports. Mais ils se sont aussi appuyés sur des critères aussi variés que la vie nocturne, l'aspect LGBT-friendly, l'accès à la contraception et la note attribuée à la bière et aux festivals de chaque ville par le groupe démographique cible.

Un critère «Apple store» mesure même le nombre d'Apple stores par tête, indicateur de l'investissement technologique d'une métropole.

Le classement a été établi par Nestpick, un agrégateur d'appartements meublés en Europe dont les principaux utilisateurs sont des étudiants.

Amsterdam s'en tire à bon compte, notamment dans les domaines de la scène LGBT, des festivals, de la tolérance face à l'immigration, des start-ups et du tourisme. La capitale néerlandaise devance ainsi Berlin, Munich, Lisbonne et Anvers au top 5.

Lyon et Paris apparaissent au top 10, en 7e et 9e place respectivement.

«La génération Y voyage plus dans sa jeunesse que les générations précédentes», explique Omer Kucukdere, directeur de Nestpick, dans un communiqué.

«Cela leur offre la possibilité de repérer la ville correspondant à leurs besoins personnels. En raison du vieillissement de leurs populations, les villes doivent prêter attention à ces jeunes si elles veulent pérenniser la bonne santé de leur économie.»

Le top 10 de Nestpick est le suivant:

1. Amsterdam

2. Berlin

3. Munich

4. Lisbonne

5. Anvers

6. Barcelone

7. Lyon

8. Cologne

9. Paris

10. Vancouver

Le classement complet est à consulter ici.