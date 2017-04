La meilleure compagnie aérienne en 2017, selon TripAdvisor

12-04-2017 | 15h54

Les utilisateurs du site de voyages TripAdvisor ont élu Emirates meilleure compagnie aérienne au monde, dans une liste dominée par les compagnies asiatiques.

À l'occasion de l'édition 2017 des Travelers' Choice Awards, Emirates a reçu les meilleures notes et s'est adjugé la première place au sein des compagnies aériennes, en réussissant notamment à terminer première pour sa classe affaires et sa classe économique.

Le classement est déterminé grâce à un algorithme prenant en compte la quantité et la qualité des avis des passagers des compagnies aériennes autour du monde, au cours d'une période de 12 mois.

Après Emirates, Singapore Airlines, Azul (compagnie brésilienne), JetBlue (États-Unis) et Air New Zealand complètent le top 5 du classement.

Au total, 50 compagnies ont reçu des notes positives dans les catégories «vols continentaux», «vols régionaux» et «service».

«Le secteur du transport aérien investit des milliards de dollars dans de nouveaux appareils et de nouveaux services pour différencier positivement le voyage en avion, et ces récompenses distinguent les compagnies qui proposent la meilleure expérience et le meilleur rapport qualité-prix aux voyageurs», explique Bryan Saltzburg, vice-président et directeur général de TripAdvisor Flights, dans un communiqué.

La dernière nouveauté en date chez Emirates est son salon lounge à bord de l'A380, comparé à un «yacht volant», et destiné aux passagers de première classe et de classe affaires.

S'inspirant des cabines de luxe des yachts, le salon propose davantage de places assises par rapport à l'offre précédente, des coloris luxueux basés sur une palette champagne, des boiseries rutilantes et un écran LCD 55 pouces diffusant les actualités et des retransmissions sportives.

Emirates a l'habitude de ces récompenses, puisque la compagnie a été couronnée meilleure au monde lors des Skytrax World Airline Awards 2016.

Voici la liste des 10 meilleures compagnies aériennes, selon TripAdvisor:

1. Emirates, Émirats arabes unis

2. Singapore Airlines, Singapour

3. Azul, Brésil

4. JetBlue, États-Unis

5. Air New Zealand, Nouvelle-Zélande

6. Korean Air, Corée du Sud

7. Japan Airlines, Japon

8. Thai Smile, Thaïlande

9. Alaska Airlines, États-Unis

10. Garuda Indonesia, Indonésie

D'autres titres:

Meilleure première classe: Emirates

Meilleure classe affaires: Aeroflot, Russie

Meilleure classe économique premium: Air New Zealand

Meilleure classe économique: Emirates

Meilleure compagnie européenne: Aeroflot

Meilleure compagnie majeure nord-américaine: Delta Air Lines, États-Unis