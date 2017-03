Les meilleures destinations pour un voyage en solo

31-03-2017 | 04h00

Le pays des kangourous est le voyage favori des baroudeurs solitaires, révèle une étude Booking.com. Les destinations lointaines sont plébiscitées par les voyageurs en quête de sensations.

Pour la première fois, 30% des voyageurs sauteront le pas et partiront tout seul à l'aventure cette année. Une expérience forte qui procure un sentiment de liberté, d'après les 27% de personnes interrogées ayant déjà osé. Aucune contrainte n'empêche de goûter au voyage en solo, si ce n'est de connaître la langue locale, selon 18% de sondés, de restreindre ses bagages au minimum (18%), de réserver un hébergement à l'avance (30%).

L'Australie et les autres paradis

Pour ce faire, l'Australie s'impose comme un paradis. Les destinations longs-courriers ont la cote dans ce palmarès. Les États-Unis sont à la deuxième position. Les voyageurs solo ont apprécié aussi le Japon (5e), le Canada (6e), la Chine (7e), l'Argentine (9e) et les Bahamas (10e). Mais pour vivre les sensations d'une escapade sans aucun compagnon, certains voyageurs préfèrent l'Europe. L'Allemagne est une option (3e), tout comme l'Autriche (4e) et l'Espagne (8e).

Selon Booking, une escapade en solo est une nouvelle tendance, que les baroudeurs découvrent rarement lors d'un premier voyage. Seuls 6% des personnes interrogées sont concernées. 52% des touristes réalisent leur premier voyage en famille, et 11% avec des amis.

Cette enquête a été réalisée auprès d'un panel représentatif de 1.000 personnes, dans chacun des pays. Au total, 15 077 personnes (âgées de plus de 18 ans) ont répondu à cette enquête en France, aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Russie, en Allemagne, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Thaïlande, au Danemark, en Belgique et en Suède. Leurs réponses ont été recueillies entre le 11 et le 30 janvier 2017.