Les champions du tourisme durable selon National Geographic

10-03-2017 | 13h18

L'Organisation des Nations Unies a fait de 2017 «l'Année internationale du tourisme durable pour le développement», un choix visant à promouvoir le tourisme durable dans le secteur.

«Lorsqu'il est bien planifié et géré, le tourisme peut être un formidable moteur de changement, agir en faveur de la protection des espèces en danger, de la préservation du patrimoine ou encore de la réduction de la pauvreté», déclare Costas Christ, des National Geographic world legacy awards dans un communiqué.

«Les lauréats et les finalistes ouvrent la voie d'un avenir plus radieux pour les touristes et la planète.»

Le plus éco-responsable

Le groupe hôtelier Cayuga Collection, qui dispose de huit établissements au Costa Rica et au Nicaragua a été récompensé en tant qu'entreprise à la pointe des pratiques éco-respectueuses et des technologies vertes.

Dans les établissements Cayuga, chaque détail compte, jusqu'aux pailles des boissons, qui sont en bambou.

Des usines de traitement des eaux usées permettent l'irrigation des espaces verts. Le biogaz est utilisé en cuisine. Le chauffage de l'eau s'effectue grâce à des panneaux solaires. Les visiteurs peuvent découvrir toutes les coulisses de ces pratiques éco-respectueuses.

Celui qui préserve le monde naturel

Sur la luxueuse île privée de North dans l'archipel des Seychelles, les visiteurs n'embarquent pas simplement pour une retraite dans un endroit paradisiaque: ils prennent part à la protection d'espèces animales rares et en danger.

Pour son projet innovant «Noah's Ark», cet éco-complexe a remporté le prix de la «Préservation du monde naturel».

Des biologistes résidents y surveillent les écosystèmes locaux et contribuent à la réintroduction dans leur milieu naturel d'espèces parmi les plus rares et les plus menacées des Seychelles.

La meilleure destination

Le prix du leader des destinations a été attribué à l'office du tourisme de la Slovénie. Avec 60% de son territoire protégé, ce pays d'Europe centrale se présente comme destination phare en matière d'écorespect. Pour protéger et promouvoir le tourisme durable, l'office du tourisme local a mis en place un outil qui permet de guider et de surveiller les progrès dans ce domaine dans tout le pays.

«La question de savoir si le tourisme durable sert à préserver le patrimoine culturel et naturel, à favoriser le développement des entreprises mettant en oeuvre des pratiques éco-respectueuses et à en faire rejaillir les bienfaits économiques et sociaux sur les locaux ne se pose pas : c'est de facto le cas», explique Costas.

«Au lieu de cela, en 2017, concentrons-nous sur le sujet le plus important: jusqu'où pouvons-nous pousser le tourisme durable pour rendre l'avenir meilleur?».

Consultez la liste complète des lauréats sur www.nationalgeographic.com/worldlegacyawards (en anglais)