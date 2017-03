Les aéroports les plus accueillants du monde

Avec Canoe.ca 07-03-2017 | 12h24

L'aéroport le plus accueillant du monde est l'aéroport Incheon de Séoul, en Corée du Sud, selon les résultats d'une nouvelle enquête d'opinion.

Organisés par l'Airports Council International (ACI), dont le siège est à Montréal, les Airport Quality Service Awards se basent sur les notes attribuées par les passagers aériens aux aéroports selon 34 critères, parmi lesquels l'accessibilité, la facilité d'enregistrement, les procédures de sécurité, la qualité des toilettes et l'offre de boutiques.

Dans la catégorie des «hubs», les plus gros aéroports du monde, ceux qui voient passer plus de 40 millions de passagers par an, l'aéroport international Incheon, grand habitué de ce genre de récompenses, est celui qui propose l'atmosphère la plus civilisée.

«Ces aéroports se sont voués à offrir une expérience client exemplaire. Développer une culture d'amélioration continue du service est devenu l'occasion de prendre l'avantage sur la concurrence et d'optimiser les performances financières non liées à l'activité aéronautique», explique la directrice générale d'ACI, Angela Gittens, dans un communiqué.

Les passagers répondent au questionnaire sur lequel se base l'enquête à l'aéroport même, le jour de leur arrivée.

Les récompenses sont décernées aux aéroports qui obtiennent les meilleures notes pendant un an.

Il est intéressant de constater que les trois meilleurs scores ont été réalisés par des aéroports asiatiques: Delhi, Bombay et Singapour sont à égalité avec le deuxième score, et Pékin obtient le troisième score.

Quant au classement se limitant à l'Amérique du Nord, il est à noter que l'aéroport Billy-Bishop, au centre-ville de Toronto, fait partie des trois lauréats (ex-aequo).

Les Airport Quality Service Awards célèbrent cette année leur 10e édition.

Voici les lauréats par territoires:

Amérique du Nord (ex-aequo): aéroport international d'Indianapolis (Indiana), aéroport international de Jacksonville (Floride), aéroport Billy-Bishop (Toronto, Canada)

Amérique latine: aéroport de Guayaquil (Équateur)

Europe: aéroport international de Sotchi (Russie)

Afrique: aéroport Sir-Seewoosagur-Ramgoolam (Maurice)

Asie pacifique: aéroport international Incheon (Séoul, Corée du Sud)

Moyen-Orient: aéroport international d'Abou Dabi