5 voyages inspirés par le cinéma et la télé

23-02-2017 | 15h17

La saison des Oscars ne met pas seulement en valeur les stars d'Hollywood, il donne un coup de projecteur sur les lieux de tournage d'un film. À l'approche de la cérémonie, le site TripAdvisor a établi une liste de lieux à visiter inspirée par le cinéma et la télévision.

Dans le cadre d'une enquête TripBarometer de 2015, un voyageur sur cinq déclarait que le choix de sa destination était basé sur les films et séries télé qu'il regardait. La dernière saison du Trône de fer, par exemple, a fait augmenter les recherches au sujet des lieux de tournage espagnols de la série de 125 % sur TripAdvisor.

Voici quelques-uns des endroits liés à la production cinématographique et télévisuelle que les utilisateurs du site préfèrent:

Londres

Les touristes en route pour Londres qui sont aussi des fans de l'univers Harry Potter peuvent s'inscrire à une visite guidée qui les emmènera au «ministère de la Magie» et sur d'autres lieux de tournage, parmi lesquels le pub Leaky Cauldron (Chaudron baveur en version française), la confiserie Honeydukes et la banque des sorciers Gringotts. Après une promenade à travers le marché Leadenhall, que les fans reconnaîtront comme Diagon Alley (le chemin de Traverse), la visite se termine sur le quai 9 3/4 de la gare de King's Cross.

VipLondon Tour #27, à partir de 100£ (environ 164 $ CAN)

Paris

Paris est l'une des villes les plus photogéniques du monde, il n'est donc pas surprenant que les cinéastes décident de lui donner un rôle dans leurs films. Grâce aux visites Set in Paris, il est possible de passer deux heures dans les rues, boutiques et lieux emblématiques immortalisés dans des films comme Minuit à Paris, Avant la nuit tout est possible (Before Sunset), Le diable s'habille en Prada, Julie et Julia, La Mémoire dans la peau ou Marie-Antoinette.

Set in Paris, 25 €/personne (35 $ CAN)

Florence

Les fans de Dan Brown seront sans doute intéressés par une balade d'une demi-journée qui les emmènera sur les lieux de tournage du film Inferno, avec Tom Hanks. Parmi eux, les passages secrets du Palazzo Vecchio et sa salle des cartes, le baptistère Saint-Jean et le masque mortuaire de Dante.

Florencetown, à partir de 69 €/personne (96 $ CAN)

New York

Même si les séries Sexe à New York (Sex and the City) et Gossip Girl ne sont plus diffusées, leur popularité ne se dément pas. La société On Location Tours guide leurs fans vers plus de 40 lieux de tournage de Sexe à New York dans la métropole new-yorkaise. De même, ses excursions sur le thème de Gossip Girl proposent aux amateurs de visiter les lieux fréquentés par les personnages de la série.

On Location Tours, 49 $ US (environ 64 $ CAN)

Séville

Les passionnés de la série reconnaîtront le royaume de Dorne à l'Alcazar de Séville grâce à la visite sur le thème du Trône de fer organisée par Sevilla4Real. De même, les touristes pourront également revivre le moment où le prince Oberyn Martell et son clan conspirent pour la chute des Lannister dans les jardins maures et les cours du palais.

Sevilla4Real, 45 €/personne (environ 62 $ CAN)