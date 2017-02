Le top 2017 des plus belles plages du monde

23-02-2017 | 10h25

Après avoir été temporairement détrônée par Grace Bay (îles Turques-et-Caïques) l'an dernier, la plage brésilienne, située sur l'archipel Fernando de Noronha, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, a récupéré son titre lors de l'édition 2017 des Travelers' Choice Awards de TripAdvisor.

Louée pour ses falaises spectaculaires, ses eaux turquoise et sa situation isolée, la plage est célèbre chez les surfeurs et les plongeurs pour la richesse de sa faune et de sa flore sous-marines.

Mais accéder à ce paradis de sable demande un peu d'efforts: il convient en effet de descendre par un très haut et très raide escalier entre deux parois rocheuses.

Le lieu a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 2001, car il abrite la plus forte concentration d'oiseaux marins tropicaux de l'Atlantique Ouest, et ses eaux sont une importante zone de nourriture et de reproduction pour les thons, les requins et certains mammifères marins.

Le lieu est également connu pour sa proximité avec la «baie des dauphins», le seul endroit au monde peuplé d'une telle concentration de dauphins.

Complétant le podium du classement des meilleures plages, on retrouve Grace Bay (îles Turques-et-Caïques), ainsi qu'Eagle Beach (Aruba).

La première plage européenne est la plage de La Concha, à Saint-Sébastien (Espagne).

Voici les 10 plages les mieux classées par les utilisateurs de TripAdvisor en 2017:

1. Baia do Sancho, Brésil

2. Grace Bay, îles Turques-et-Caïques

3. Eagle Beach, Aruba

4. Playa Paraiso, Cayo Largo, Cuba

5. Siesta Beach, Floride, États-Unis

6. La Concha, Saint-Sébastien, Espagne

7. Playa Norte, Isla Mujeres, Mexique

8. Radhanagar Beach, Havelock Island, Inde

9. Elafonissi Beach, Grèce

10. Plage des Galapagos, Tortuga Bay, Puerto Ayora, Équateur