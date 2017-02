Voyage: les lieux de tournage des films nommés aux Oscars

15-02-2017 | 14h05

Lion de Garth Davis

> Calcutta (Inde)

Réalisée par Garth Davis, l'histoire vraie de ce petit garçon indien adopté par un couple d'Australiens transporte le spectateur à travers les paysages de l'Inde et d'Australie. Si la capitale de la Tasmanie, Hobart, et Melbourne, grande ville de l'État du Victoria, sont de bonnes options de vacances pour un projet en Australie, cette immersion dans la quête d'identité du héros offre une plongée dans l'Inde authentique de la ville de Calcutta. On y appréciera l'architecture des bâtiments, on empruntera le pont Howrah que des millions d'Indiens utilisent chaque jour, et on contemplera le reflet des arbres dans l'eau entourant le Victoria Memorial de Calcutta.

La La Land de Damien Chazelle

> Los Angeles (États-Unis)

Si le favori des Oscars, avec pas moins de 14 nominations, rend hommage aux comédies musicales de Hollywood des années 40 et 50, la fable romantique est aussi une belle mise en lumière de Los Angeles. Le film a été tourné dans pas moins de 40 sites de la Cité des anges. L'un des lieux de tournage iconique est celui qui apparaît sur l'affiche du film, avec cette vue plongeante sur la vallée de San Fernando. Des scènes ont également été tournées au nightclub The Lighthouse Cafe, où des légendes telles que Miles Davis se sont produites. À noter que l'adresse n'entend plus le jazz et se dévoue désormais à la salsa, au reggae et à la country. L'Observatoire de Griffith Park constituera aussi une étape, puisque Mia et Sébastian y passent leur chemin. Et pour compléter les propositions soumises par le tournage de La La Land, les voyageurs noteront le parc des studios Universal, une promenade sur Hollywood Boulevard et une virée à Beverly Hills.

Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan

> Manchester-by-the-sea (États-Unis)

La ville américaine, qui prête son nom au long-métrage, est un personnage à part entière dans la narration de ce film. Mais, c'est à quelques kilomètres que les principales scènes ont été tournées, à Cape Ann. Que les spectateurs se rassurent, les caméras ont aussi été installées à Manchester-by-the-sea, mais aussi Gloucester, Essex, Rockport et Beverley. La grande ville la plus proche est Boston, qui se trouve à une heure de route. Une virée américaine dans cette ancienne ville coloniale devra inclure une pause dans le quartier chic de Beacon Hill ainsi qu'un moment de détente dans le plus vieux jardin public des États-Unis, Boston Common. Le circuit ne fera pas non plus l'impasse une visite de Trinity Church et s'en remettra aux bons conseils d'un étudiant pour faire le tour de Harvard.

Tu ne tueras point de Mel Gibson

> Sydney (Australie)

Le récit historique signé Mel Gibson a été tourné à dans les environs de Sydney, en Nouvelle-Galles-du-Sud, où le champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale a été recomposé. L'équipe s'est rendue précisément à Goulburn, à environ 190 km au sud-ouest de la belle ville australienne incarnée par son iconique opéra. Des scènes ont également été tournées à Bringelly et à Richmond, dans la banlieue de Sydney. Pour un premier voyage dans la mégalopole australienne, plusieurs détours s'imposent, à commencer par un passage dans les Rocks, quartier historique où se sont installés les premiers colons britanniques. Le Central Business District, que l'on désigne comme le «CBD», permettra de visiter l'opéra, Hyde Park ou encore Sydney Tower Eye pour jouir d'une vue à 360° sur la ville.