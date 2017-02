Une ville portugaise élue meilleure destination européenne

13-02-2017 | 14h07

Pour la huitième édition de l'enquête European Best Destinations, c'est Porto qui s'est attiré le plus grand nombre de votes des voyageurs de 174 pays du monde entier: ils sont 138 116 parmi 426 860 à avoir choisi la ville portugaise.

Les organisateurs attribuent ce succès à la mobilisation des Portugais, mais ils notent que 57% des voix viennent quand même de voyageurs du monde entier, en particulier des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, du Danemark, d'Afrique du Sud, de Corée du Sud, de Suède, d'Irlande et du Canada.

Complétant le podium, on retrouve Milan, en Italie, et Gdansk, en Pologne.

Une 15e position remarquée

Mais c'est une étendue sauvage du nord-est de la Finlande qui fait parler d'elle, faisant sa première apparition dans le classement en y entrant directement à la 15e place, grâce à sa popularité croissante chez les voyageurs asiatiques en quête de terres non domestiquées.

Si l'on ne considère que les voyageurs chinois, cette destination finlandaise, Wild Taiga, est même numéro 1: ils sont 75% à l'avoir élue leur destination préférée. Les Coréens la classent cinquième de leur classement.

S'étendant entre Kuhmo et Suomussalmi, dans la région de Kainuu, l'endroit est de plus en plus populaire chez les amoureux de la nature: on peut y admirer la vie sauvage, pratiquer de nombreuses activités été comme hiver (randonnée, vélo, canoë, pêche, motoneige, ski de fond et chiens de traîneau).

Wild Taiga a été introduite dans ce concours en partenariat avec le réseau EDEN des destinations européennes d'excellence, le plus grand réseau européen pour le tourisme durable.

Voici le classement des 10 premières destinations en 2017:

1. Porto (Portugal)

2. Milan (Italie)

3. Gdansk (Pologne)

4. Athènes (Grèce)

5. Saint-Sébastien (Espagne)

6. Sozopol (Bulgarie)

7. Vienne (Autriche)

8. Stari Grad (Croatie)

9. Bâle (Suisse)

10. Madrid (Espagne)