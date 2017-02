5 endroits qui semblent conçus pour les amoureux

08-02-2017 | 10h57

Le coeur de Voh, Nouvelle-Calédonie

La photo est célébrissime et a été popularisée par Yann Arthus-Bertrand. Les voyageurs peuvent eux aussi immortaliser ce coeur naturel de mangrove, situé sur la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie. On peut l'apercevoir après l'ascension du mont Kathépaïk. Mais un survol en ULM garantit une visibilité parfaite (par beau temps). L'excursion n'est pas donnée, mais elle peut permettre de demander au pilote d'ouvrir la porte de l'appareil pour prendre son propre cliché.

Nakalele Blowhole, Hawaii

Est-ce la nature ou la main de l'homme qui a laissé des traces de tendresse dans la pierre? Toujours est-il que le «rocher en forme de coeur» est une attraction touristique pour celles et ceux curieux de découvrir Nakalele Blowhole, sur l'île de Maui à Hawaïï. Le site promet un spectacle marin structuré par les vagues qui viennent de se casser et s'engouffrer dans la roche. L'eau jaillit comme un geyser. Les promeneurs explorent différents points de vue dans cette région, et partent à la recherche du fameux coeur.

Heart Reef, Australie (Queensland)

Les voyageurs adeptes de snorkeling en excursion dans les Whitsundays islands prennent généralement le temps d'une pause pour survoler la Grande Barrière de corail et immortaliser ce coeur corallien. Des vols sont organisés depuis l'aéroport de Hamilton Island, d'où les voyageurs empruntent un ferry ou un petit avion pour rejoindre Airlie Beach, sinon démarrer de suite l'exploration des îles. Le survol permet aussi d'apprécier la splendeur de l'une des plus belles plages du monde, Whitehaven Beach.

Antelope Canyon, États-Unis

En visite en Arizona, les baroudeurs ne manqueront pas la réserve indienne de Nation Navajo, où les curieux se rendent aussi pour admirer le lac Powell. Deux gorges permettent d'entrer dans les entrailles de l'Ouest américain, taillées par les pluies torrentielles qui peuvent enterrer ici n'importe quel être vivant. Un détour dans le lower Antelope Canyon vaut également le coup. Les plus observateurs lèveront le menton pour apprécier le soleil transpercer la roche, parfaitement au milieu de cette forme en coeur.

Corfou, Grèce

Pour pénétrer un autre coeur naturel, direction l'île de Corfou, en Grèce ionienne. La position sur l'eau du site de vacances et sa proximité avec la terre permettent de créer une baie en forme de coeur. Difficile d'apprécier cette silhouette au sol. Seuls les chanceux qui survolent la destination distingueront clairement les deux rebonds du symbole amoureux.