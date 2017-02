- TripAdvisor dévoile son panthéon hôtelier (et le Québec y est)

Avec Canoe.ca 02-02-2017 | 11h30

Remporter un Travelers' Choice Award sur TripAdvisor ne serait-ce qu'une fois n'est pas donné à tout le monde, puisque moins de 1% des hôtels enregistrés sur le site ont été honorés par les internautes.

Mais conserver ce trophée 10 ans d'affilée est un exploit: seuls 16 établissements sur 1,1 million intègrent donc ce premier «panthéon» des hôtels («Hall of Fame»).

L'Auberge Saint-Antoine de Québec fait partie de ces établissements rares.

Les Travelers' Choice Awards sont décernés en fonction des notes et commentaires émis sur le site par les voyageurs au cours de la même année civile.

L'Europe et l'Asie sont ex aequo à la première place en ce qui concerne le nombre d'hôtels honorés, avec quatre chacun. Suivent l'Amérique du Sud (trois), l'Amérique du Nord et les Caraïbes (deux) et l'Amérique centrale (un).

Les hôtels récompensés ont obtenu la prestigieuse récompense chaque année de 2008 à 2017.

Pas tous hors de prix

En outre, ce ne sont pas tous des établissements de luxe inaccessibles aux voyageurs ordinaires: le prix moyen d'une chambre au Tegal Sari (Bali, Indonésie) est ainsi de 96 $ (74 $ US). Les touristes s'y endorment au milieu des rizières, des palmiers et de la végétation luxuriante de l'île de Bali.

De même, le prix moyen de la chambre à l'hôtel Torre Dorada, à Cuzco (Pérou), au pied du Machu Picchu, est de 113 $ (87 $ US). Ses clients apprécient l'ambiance bénéfique des chambres et l'accueil familial, ainsi que le bon rapport qualité-prix.

Pour ce qui est de l'Auberge Saint-Antoine, à Québec, le prix moyen d'une chambre est de 333 $ (256 $ US).

Voici la liste des 16 hôtels de la planète à avoir occupé le sommet du classement TripAdvisor 10 ans de suite :

Anastasis Apartments - Santorini, Grèce - Prix moyen par nuit: 600 $ (461 $ US)

Arcadia Residence - Prague, République tchèque - 155 $ (119 $ US)

Auberge Saint-Antoine - Québec, Canada - 333 $ (256 $ US)

East Winds - Gros-Islet, Sainte-Lucie - 927 $ (712 $ US)

Tegal Sari - Bali, Indonésie - 96 $ (74 $ US)

Four Seasons Buenos Aires - Buenos Aires, Argentine - 702 $ (539 $ US)

Golden Well Hotel - Prague, République tchèque - 371 $ (285 $ US)

Hotel Casa do Amarelindo - Salvador, Brésil - 802 $ (616 $ US)

Hotel Torre Dorada - Cuzco, Pérou - 113 $ (87 $ US)

Iberostar Grand Hotel Paraiso - Playa del Carmen, Mexique - 803 $ (617 $ US)

Jamaica Inn - Ocho Ricos, Jamaïque - 493 $ (379 $ US)

Layana Resort and Spa - Koh Lanta, Thaïlande - 324 $ (249 $ US)

Los Altos de Eros - Tamarindo, Costa Rica - 482 $ (370 $ US)

Nukubati Private Island - Vanua Levu, îles Fidji - 1019 $ (783 $ US)

Oberoi Amarvilas - Agra, Inde - 981 $ (715 $ US)

Rudding Park Hotel - Follifoot, Royaume-Uni - 306 $ (235 $ US)

