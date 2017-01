10 destinations qui attirent de plus en plus

Avec Canoe.ca 30-01-2017 | 16h11

Le comparateur de prix Kayak.com a dressé ton top 10 des destinations tendances de 2017. Ce classement a été établi selon l'augmentation des recherches de vols vers ces destinations d'une année sur l'autre.

Cuba et l'Islande sont très populaires et dominent le classement, avec La Havane et Reykjavik en 1ère et 2e position. Le Canada, que plusieurs publications de voyage ont placé dans leurs listes d'endroits à voir en 2017, fait son apparation au 9e rang avec la ville de Calgary.

Intérêt pour la Colombie

Le top 10 montre en outre que la Colombie bénéficie d'un regain d'intérêt de la part des voyageurs, puiqu'on y retrouve deux villes colombiennes: Carthagène et Medellín.

Carthagène, 6e du classement, voit une augmentation de 31% des recherches sur Kayak.com, alors que les recherches relatives à Medellín ont augmenté de 28%.

En 2016, Carthagène avait été citée par les rédacteurs du magazine National Geographic Traveler parmi les 21 destinations à visiter en 2017. Les experts de Booking.com recommandent aussi la visite en 2017 du village colombien de Barichara.

La Colombie concurrencera ainsi le Brésil, qui a toujours été prisé des voyageurs, et le Pérou, qui attire aussi les visiteurs ces dernières années, notamment grâce à la vivacité et au rayonnement de ses tendances gastronomiques.

Voici les 10 destinations qui ont suscité la plus grande augmentation de recherches de vols d'une année sur l'autre sur Kayak:

1. La Havane, Cuba

2. Reykjavík, Islande

3. Auckland, Nouvelle-Zélande

4. Bali, Indonésie

5. Tokyo, Japon

6. Carthagène, Colombie

7. Lisbonne, Portugal

8. Medellín, Colombie

9. Calgary, Canada

10. Sydney, Australie