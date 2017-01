Les villes les plus visitées du monde sont...

26-01-2017 | 12h14

Au classement des villes les plus visitées par des voyageurs étrangers au cours de l'année 2015, Bangkok est passée devant Londres et occupe la deuxième position, tandis que Hong Kong, malgré un nombre de visiteurs en baisse par rapport à la période précédente, maintient sa domination en tant que ville la plus visitée du monde.

C'est l'une des conclusions d'un nouveau rapport du groupe international d'études de marché Euromonitor, qui a examiné les données relatives aux voyages internationaux en 2015 afin d'établir son classement des 100 villes les plus visitées en provenance de l'étranger.

En 2015, Hong Kong a accueilli 26,7 millions de visiteurs en provenance de l'international, s'adjugeant le titre de ville la plus visitée pour la septième année consécutive, et ce malgré une baisse de 4% du nombre de visiteurs cette année-là.

Cette baisse de fréquentation a peut-être profité à Bangkok en 2015, puisque la capitale thaïlandaise a connu une augmentation de 10% du nombre de visiteurs en provenance d'autres pays, ce qui lui permet de s'emparer de la deuxième place devant Londres.

Ce qui ne signifie aucunement que le score de Londres est mauvais: les arrivées en provenance de l'international ont connu une croissance de 7% dans la capitale britannique comparé à l'année précédente. La ville reste aussi la destination européenne préférée des voyageurs étrangers, surpassant sa grande rivale, Paris, meurtrie par les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo début 2015.

Les enquêteurs ont également noté la progression impressionnante des villes japonaises: Osaka a bondi de 27 places, atterrissant à la 55e, et Kyoto a également gagné 11 positions dans le top 100. La ville, considérée comme le berceau de la culture geisha, et qui abrite plus d'un millier de temples bouddhistes et shintoïstes, avait déjà été élue meilleure ville du monde à l'été 2015 par les lecteurs du magazine Travel + Leisure.

Quant à Tokyo, elle se place 17 de ce top 100, gagnant six places dans l'opération.

Et en dehors de l'Asie?

Sur le continent américain, c'est New York qui s'est avéré la destination la plus populaire en 2015, tandis que le Pérou dans son ensemble a connu une croissance de 9% du nombre de ses visiteurs étrangers, grâce à la bonne réputation de sa culture culinaire.

Au Moyen-Orient, Dubaï fait mieux que toutes les autres destinations, enregistrant une augmentation de 8% du nombre de passagers en provenance de l'international.

Voici les 10 premières villes du classement:

1. Hong Kong

2. Bangkok

3. Londres

4. Singapour

5. Paris

6. Macao

7. Dubaï

8. Istanbul

9. New York

10. Kuala Lumpur