TripAdvisor nous dit quel est le meilleur hôtel de 2017

24-01-2017 | 14h56

Le site de commentaires et de réservation a publié mardi le classement de ses 15e Travelers' Choice Awards dans la catégorie hôtels. Le classement se base sur les millions de commentaires et d'avis laissés sur le site par les voyageurs au sujet de plus de 7610 établissements éparpillés dans 117 pays et régions du monde.

À la première place de ce top 10, on trouve l'Aria Hotel de Budapest (faisant partie de la Library Hotel Collection), un établissement de charme qui recrée la splendeur d'un palace hongrois sur le thème de la musique.

Chacune des quatre ailes du bâtiment est ainsi consacrée à un genre musical : classique, opéra, contemporain (classiques pop et rock) et jazz ; le décor, quant à lui, joue avec bonheur sur le contraste entre le style moderne et le style classique.

Les États-Unis, l'Italie et la France premiers de la classe

L'Aria Hotel a reçu une note de cinq sur cinq sur TripAdvisor, grâce à 721 avis de clients.

«Cet hôtel est absolument magnifique. Le personnel est incroyable. Ne manquez pas le bar sur le toit pour profiter d'une vue fantastique. Le petit déjeuner et le happy hour sont fabuleux. Si vous venez à Budapest, il faut absolument loger dans cet hôtel», écrit ainsi un client très satisfait.

L'édition 2017 des Travelers' Choice Awards est dominée, dans la catégorie hôtels, par les États-Unis, l'Italie et la France, qui comptent le plus grand nombre d'hôtels récompensés.

L'hôtel américain le mieux classé est le Nantucket Hotel & Resort, dans le Massachusetts, une propriété du 19e siècle qui a été entièrement rénovée en 2012, conservant à l'extérieur l'architecture classique de l'île de Nantucket, mais offrant une décoration intérieure modernisée pour plaire aux clients du 21e siècle.

Dans les autres catégories, le Nayara Springs, au Costa Rica, a été élu meilleur hôtel de luxe par les internautes de TripAdvisor, tandis que l'Elm Tree Hotel, au Pays-de-Galles, a été choisi comme l'hôtel au meilleur rapport qualité-prix.

Voici les 10 hôtels lauréats des Travelers' Choice Awards de TripAdvisor:

1. Aria Hotel Budapest, Library Hotel Collection - Budapest (Hongrie)

Prix moyen d'une nuit : 288 $.

Mois le plus abordable : mars (252 $ par nuit)

2. Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve - Ubud (Indonésie)

3. Turin Palace Hotel - Turin (Italie)

4. The Serras - Barcelona (Espagne)

5. BoHo - Prague (République tchèque)

6. Portrait Firenze - Florence (Italie)

7. Shinta Mani Resort - Province de Siem Reap (Cambodge)

8. Hanoi La Siesta Hotel & Spa - Hanoï (Vietnam)

9. Tulemar Bungalows & Villas - Province de Puntarenas (Costa Rica)

10. JA Manafaru - Atoll de Haa Alif (Maldives)