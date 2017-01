Les hôtels les plus attendus en 2017

20-01-2017 | 12h16

Hôtel de Crillon, Paris

Son histoire remonte à 1758, et le Crillon est une véritable institution parisienne, située place de la Concorde, aux pieds des Champs-Élysées. En 2013, le groupe Rosewood Hotels & Resort a racheté le palace et lancé un programme de rénovation dont la composante contemporaine a été confiée à la directrice artistique libanaise Aline d'Amman et à l'architecte Richard Martinet. Karl Lagerfeld a aussi été sollicité pour concevoir deux suites.

(courant 2017)

Four Seasons Ten Trinity, Londres

Considéré comme l'un des joyaux architecturaux de la Grande-Bretagne, l'édifice historique du 10 Trinity Square va être transformé en hôtel de luxe. Situé près de la Tour de Londres et de la cathédrale Saint-Paul, ce cinq-étoiles proposera 100 chambres et 11 suites, ainsi que des offres de restauration française et asiatique.

(janvier 2017)

1 Hotel Brooklyn Bridge, New York

Créé par des artistes locaux avec des matériaux recyclés, le 1 Hotel Brooklyn Bridge devrait devenir la destination hôtelière la plus courue de la métropole new-yorkaise hors de Manhattan, grâce notamment à ses baies vitrées ouvrant sur l'East River, le Brooklyn Bridge et la mythique «skyline». Cette construction de neuf étages mêlera verdure naturelle et acier industriel, dans le but de créer une oasis urbaine.

(février 2017)

Conrad Bora Bora Nui, Bora Bora, Polynésie française

Situé sur un îlot au large de Bora Bora, à 20 minutes de bateau de l'aéroport, ce complexe de luxe comprendra 29 villas dans des jardins tropicaux ou sur la plage, ainsi que 86 bungalows perchés sur l'eau, parmi lesquels des suites présidentielles à deux niveaux. Y seront proposés sports aquatiques, sites de plongée pour admirer les massifs de corail, randonnées et un spa proposant huit salons de soins complets.

(mars 2017)

Life Hotel, New York

Comme son nom l'indique, le Life Hotel rendra hommage aux journalistes du défunt magazine Life, dont certains ont conservé des appartements au dernier étage de l'immeuble bientôt transformé en hôtel selon le magazine Travel + Leisure. Les détails originaux du bâtiment (colonnes en fer, sols en marbre et bar à cocktails) seront conservés.

(avril 2017)

Waldorf Astoria Beverly Hills, Los Angeles

Aux rênes de la propriété, le designer Pierre-Yves Rochon, dont la vision est inspirée par le style de vie et le luxe californiens. Les visiteurs entrent dans un immense salon à deux étages, orné de cristal Lalique. Le chef Jean-Georges Vongerichten, propriétaire de nombreux établissements dans le monde, dont le «Jean-Georges», son étoilé new-yorkais, y ouvrira un restaurant, et le spa proposera les produits de beauté de la marque La Prairie.

(juin 2017)