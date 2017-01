Quelle est la compagnie aérienne la plus sûre?

10-01-2017 | 04h00

Pour la quatrième fois, la compagnie australienne confirme son leadership en matière de sûreté aérienne et s'impose en tête du palmarès dressé par AirlineRatings.com, un agrégateur d'informations concernant toutes les compagnies du monde.

425 compagnies aériennes du monde entier ont été passées au crible par AirlineRatings.com, depuis le nombre d'accidents mortels recensés jusqu'aux incidents en passant par les audits des agences gouvernementales et des organismes chargés de la sécurité aérienne.

Sur les 425 compagnies évaluées, 128 ont décroché le niveau de notation suprême, à savoir sept étoiles. Seules 14 n'en détiennent qu'une seule. C'est le cas de l'Afghanistan, du Népal, de l'Indonésie et du Surinam.

L'Australie, championne des airs

Qantas s'est habitué à décrocher la première place du podium de ce classement qui tombe en début d'année, au moment où les voyageurs jettent leurs premières idées de séjours. Le transporteur australien est l'une des plus vieilles compagnies aériennes et ne déplore aucun accident mortel depuis de nombreuses années. Elle participe aussi au développement des nouvelles technologies pour l'aviation du futur.

Le pays des kangourous est une experte en matière d'aérien, puisque d'autres de ses compagnies sont aussi présentes dans ce palmarès, quand on peut déplorer l'absence d'Air France ou d'Emirates. Les compagnies à bas prix Virgin Australia et JetStar Australia sont aussi parmi les plus sûres.

Parmi les autres compagnies aériennes qui brillent par leur niveau de sûreté, Lufthansa, Cathay Pacific ou encore Etihad Airways.

Westjet dans la liste

Du côté des transporteurs à bas prix, les Canadiens remarqueront la présence de la compagnie Westjet ees Européens, l'absence d'EasyJet et de Ryanair.

Voici la liste des 20 compagnies aériennes les plus sûres selon AirlineRatings.com (en ordre alphabétique):

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

British Airways

Cathay Pacific Airways

Delta Air Lines

Etihad Airways

EVA Air

Finnair

Hawaiian Airlines

Japan Airlines

KLM

Lufthansa

Qantas

Scandinavian Airline System

Singapore Airlines

Swiss

United Airlines

Virgin Atlantic

Virgin Australia



Voici la liste des 10 compagnies aériennes à bas prix les plus sûres selon AirlineRatings.com:

Aer LingusFlybeHK ExpressJetblueJetstar AustraliaJetstar AsiaThomas CookVirgin AmericaVuelingWestjet