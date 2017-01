La meilleure destination gaie du monde est...

03-01-2017 | 14h11

Lancé en 1999, GayTravel fournit un maximum d'informations aux voyageurs de la communauté LGBT pour trouver des séjours où ils se sentiront à l'aise. En initiant ces «gay travel awards», le voyagiste américain espère donner envie aux autres acteurs du tourisme de repenser leurs offres pour mieux intégrer ces voyageurs.

Las Vegas et plusieurs villes américaines

Dans cette optique, Las Vegas a obtenu une reconnaissance comme meilleure destination gaie. Les États-Unis sont particulièrement bien représentés dans ce palmarès. La communauté LGBT se sentira en effet à l'aise à South Beach's 12th Street Beach à Miami, élue plage gaie de l'année. La Floride confirme être une destination de prédilection pour les voyageurs gais et transsexuels puisque Fort Lauderdale est présent à travers le Ritz-Carlton, comme meilleur hôtel de luxe américain pour la communauté LGBT.

Le bar gai de l'année est quant à lui situé à Hollywood: The Abbey West Hollywood. Et si les voyageurs concernés veulent profiter d'un moment de sérénité, direction la Napa Valley en Californie. The Meadowood Spa obtient ainsi le titre de meilleur spa gay de l'année.

Quelques villes européennes

L'Europe obtient toutefois une récompense grâce à la ville de Madrid, reconnue pour son défilé gai, tandis que l'hôtel de luxe de l'année se trouve dans la montagne autrichienne.

Voici le palmarès complet des «gay travel awards»:

Compagnie aérienne régionale : Cape Air

Compagnie aérienne internationale: Virgin Atlantic

Compagnie aérienne américaine: Southwest

La plage : 12th Street Beach, South Beach, Miami

Le Bed & Breakfast : The Candleberry Inn, Cape Cod,Massachusetts

La compagnie de croisière : Royal Caribbean International

La destination : Las Vegas, Nevada

L'événement de l'été : Out in the Vineyard, Sonoma, Californie

L'événement de l'hiver : Whistler Gay Pride & Ski Festival, Canada

Le bar gai: The Abbey West Hollywood, Hollywood, Californie

Le défilé : Madrid, Espagne

Le «coin» gai : Zona Romantica, Puerto Vallarta, Mexique

Hotel Collection : Starwood Hawaii

L'hôtel de luxe: Hotel Alpine Palace, Autriche

L'hôtel de luxe américain : The Ritz-Carlton, Fort Lauderdale, Floride

L'hôtel de l'année: ME Cabo, Mexique

L'hôtel pour se marier : Grand Hyatt Kauai Resort and Spa, Hawaii

Le spa : The Meadowood Spa, Napa Valley, Californie

Le théâtre ou le spectacle de l'année : Hamilton