Les destinations romantiques de National Geographic

03-01-2017 | 13h51

Que ce soit pour fêter la Saint-Valentin, célébrer un mariage en toute intimité ou un anniversaire, il existe une destination romantique pour chaque occasion d'amoureux. National Gegraphic a retenu cinquante lieux particulièrement romantiques pour les répertorier dans un guide visuel, fourni en jolies photos qui donneront à rêver avant même de réserver un billet d'avion. Plus de 200 clichés permettent de voyager.

Le magazine américain n'a pas oublié de compter sur les incontournables que sont Paris et Venise ni sur les endroits paradisiaques qui laissent rêveurs comme les Bahamas et Bali. Toutefois, le guide permet surtout de trouver de nouveaux endroits romantiques moins connus, qui sortent parfois des sentiers battus, à l'image de la vieille ville de Liijang et de ses canaux, dans la province chinoise du Yunnan. Aussi, les valentins pourront choisir leur séjour par saison et ainsi imaginer des vacances romantiques sous la neige ou dans un igloo en Islande, par exemple.

National Geographic propose de nombreuses destinations où assister au lever ou coucher du soleil, moment romantique par excellence. S'il existe mille lieux pour ce genre d'expérience, certains se détachent par la beauté du panorama, sinon par la situation géographique du lieu. En Californie, les tourtereaux doivent se rendre à Pacific Grove, à Lovers Point précisément, pour regarder le soleil émerger depuis la mer. Pour un autre lever du soleil, direction le Machu Picchu, au Pérou. Le pays est résolument une destination d'amoureux puisque National Geographic conseille aussi Parque de Amor, à Lima, où les habitants s'adonnent à une compétition consistant au plus long baiser.

Le guide (en anglais) s'intitule: The World's Most Romantic Destinations: 50 Dreamy Getaways, Private Retreats, and Enchanting Places to Celebrate Love et coûte 25 $ US.