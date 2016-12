Québec fait partie des meilleures destinations de cet hiver

17-12-2016 | 17h24

Le National Geographic a dressé sa liste de destinations favorites pour cette saison, la ville de Québec en fait partie.

Dans leur liste de 10 endroits préférés à visiter, les rédacteurs du magazine vont au-delà des classiques incontournables, évitant la Floride ou les plus belles stations de ski, pour proposer des idées de voyage plus originales, des plages du Sri Lanka aux stations de ski bulgares pour les petits budgets.

Parmi ces destinations, voici une sélection:

Québec, pour des vacances enchanteresses

Avec ses lumières féeriques à chaque porche et sur le moindre arbre, ses anciennes rues pavées et le Château Frontenac qui domine la ville, le Vieux-Québec transporte le promeneur à l'époque des Noëls dickensiens de l'Ancien Monde. La ville héberge également le plus grand carnaval d'hiver au monde, qui se tiendra cette année du 27 janvier au 12 février.

Saint-Pétersbourg (Russie), pour les amoureux de l'hiver

L'architecture de la ville est stupéfiante et en hiver, avec la neige recouvrant la cathédrale de la Résurrection du Christ, le palais d'Hiver et le musée de l'Ermitage, elle se métamorphose en conte de fées incarné, figé dans le temps. Sans oublier le spectacle absolument magique de la Neva prise par les glaces.

Bansko (Bulgarie), pour les fous de sport

Les skieurs au budget serré n'hésiteront pas à se rendre en Bulgarie, à Bansko, l'un des meilleurs rapports qualité-prix parmi les stations de sports d'hiver européennes.

Galle (Sri Lanka), pour le beau temps

Avec ses palmiers, l'ancienne ville coloniale néerlandaise de Galle, située au Sri Lanka sur l'océan Indien, propose aux amateurs de soleil une base idéale pour le surf et les journées à la plage.

Tucson (Arizona), pour la nourriture

Si l'Arizona regorge de golfs, de piscines et de lieux de villégiature, cette destination hivernale populaire est également un véritable foyer de cantines à la fois bonnes et pas chères.

On peut notamment y déguster le «Sonoran Dog», constitué d'une saucisse entourée de bacon, grillée puis fourrée dans un petit pain à hot-dog et recouverte de haricots pinto, d'oignons, de tomate, de mayonnaise et de moutarde. La nourriture mexicaine est également très présente et généralement peu onéreuse.

Les îles Tonga, pour l'aventure

Situées entre les Fidji et la Nouvelle-Zélande, les îles Tonga permettent aux aventuriers cherchant à s'échapper un temps de la civilisation de plonger du haut d'une épave de navire, de nager dans un lac souterrain ou de découvrir leurs plages paradisiaques et leurs atolls de corail.