Les vacanciers s'inspirent du cinéma

24-02-2017 | 14h12

Le site Hotels.com a tenté d'analyser le boom de certaines réservations de voyages par le prisme des phénomènes cinématographiques. Les sorties de La La Land, Lion, Manchester by the Sea ou encore Jackie ont fait bondir les consultations d'hôtels dans les villes concernées.

Ainsi en France, Los Angeles est devenue depuis la sortie de La La Land une des destinations plébiscitées par les futurs vacanciers avec des recherches qui ont augmenté de 35% par rapport à l'année précédente.

Mais loin de s'arrêter à la Californie qui restera toujours une destination privilégiée, Calcutta en Inde, Boston sur la côte Est des États-Unis ou Washington ont attiré de nouveaux curieux. À l'occasion du film Lion avec Nicole Kidman et Dev Patel, le site Hotels.com a enregistré + 70 % de recherches en plus pour Calcutta.

Manchester by the Sea a également connu un beau succès critique et dans les salles. La région de Boston a compté +35% de visites des hôtels des environs sur le site. Le film Jackie avec Natalie Portman a donné envie à davantage de gens de venir visiter Washington DC, la capitale fédérale (+ 30%).

«Nous avons vu de fortes augmentations dans les recherches d'hôtels des destinations où ont été tournés les films nominés aux Oscars», a déclaré Isabelle Pinson, vice-présidente d'Hôtels.com. «Les vacanciers s'en inspirent pour vivre une nouvelle expérience au travers de ces destinations.»

