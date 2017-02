Faire ou ne pas faire de sport pendant les vacances?

03-02-2017 | 11h15

Les voyageurs les plus soucieux de leur santé seraient les Australiens, tandis que les Français sont les plus susceptibles d'ignorer la salle de sport pendant les vacances. Les Canadiens pencheraient plutôt du côté de l'activité physique en voyage.

C'est que laissent penser les résultats d'un sondage international sur les habitudes de voyage et d’entraînement physique réalisé par Expedia et Google Consumer Surveys auprès de 7000 personnes résidant dans sept pays: l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Selon ce sondage appelé «Fitness Breaks Study», plus de la moitié des Australiens (55%) trouvent que l'exercice est «très ou quelque peu important» lorsque l'on voyage.

Les Australiens sont talonnés par les Américains (53%) et les Canadiens (51%).

L'exercice le plus évoqué? La marche, qui permet aussi d'explorer la destination visitée. Vient ensuite le vélo, activité préférée des Allemands.

Les plus susceptibles de refuser catégoriquement l'activité physique pendant les vacances seraient les Français (23%), suivis de près par les Espagnols (22%).

Parmi les sondés qui font du sport, 22% explique qu'il s'agit de se sentir moins coupable de déguster de bons petits plats, une opinion partagée par 31% des Français, 29% des Australiens et 27 % des Américains.

Pour aider les voyageurs à se maintenir en forme pendant leurs vacances, Expedia s'est associé à des prescripteurs de tendance pour proposer des itinéraire dans des villes comme Vancouver, Toronto, Washington, Seattle, Stockholm, Barcelone, Londres ou Sydney. Au menu: des idées de balades et des bonnes adresses de cafés et de restaurants.

Les résultats :

Les voyageurs qui pensent que faire du sport en vacances est «très ou quelque peu important»:

1. Australie

2. États-Unis

3. Canada

4. Espagne

5. France

6. Allemagne

7. Royaume-Uni

Pourcentages les plus élevés de personnes refusant catégoriquement de faire du sport en vacances:

1. France

2. Espagne

3. Allemagne

4. Royaume-Uni

5. Canada

6. Australie

7. États-Unis