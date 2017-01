Voici 4 endroits où il faut aller cette année

10-01-2017 | 04h00

En janvier, les publications consacrées au voyage se plaisent à publier leur palmarès des destinations à visiter durant l'année. Voici quelques-uns des endroits qui devraient attirer tout particulièrement les touristes en 2017.

Ô Canada

Le 150e anniversaire de la Confédération ne risque pas de passer inaperçu auprès des voyageurs. Le New York Times a placé le Canada en tête de ses 52 destinations à voir en 2017; Lonely Planet, au sommet de son top 10; et le magazine Condé Nast Traveler, en première place de son top 17. Ce n'est pas tout: le magazine Travel + Leisure a inclus Montréal et Tofino (Colombie-Britannique), dans son top 50 et le National Geographic considère Banff (Alberta) comme l'un des sept meilleurs voyages «nature» de l'année.

Parmi les raisons évoquées par l'une ou l'autre de ces publications, outre le 150e, figurent l'accès gratuit aux parcs nationaux en 2017, la faiblesse du dollar canadien, le 375e anniversaire de Montréal, la vague de popularité internationale de Justin Trudeau et la scène culinaire diversifiée. Préparez-vous, la visite va débarquer!

Canoeing just north of Lake Louise this weekend on the Bow River. Thanks to @devaaningraham for sharing! #mybanff #explorecanada Une photo publiée par Banff & Lake Louise (@banff_lakelouise) le 9 Mai 2016 à 8h43 PDT

Les Bermudes

Ils sont trois à avoir inclus les Bermudes dans leur palmarès 2017 et à mentionner la 35e compétition de voile America's Cup qui s'y tiendra en juin prochain (Lonely Planet, Condé Nast Traveler et Travel + Leisure). Territoire britannique, l'archipel des Bermudes a de quoi attirer les vacanciers avec ses 75 kilomètres de côtes (dont des plages de sable rose), ses luxueux complexes hôteliers, ses activités nautiques ou encore ses matchs de cricket (!). Bonus: les autorités n'ont rapporté à ce jour aucun cas de transmission locale du virus Zika. Il faut dire que les Bermudes ne sont pas situées dans la mer des Caraïbes, comme on le pense souvent à tort, mais bien dans l'Atlantique. L'archipel, comme le rappelle Lonely Planet, est en fait situé à la hauteur de la Caroline du Nord.

You're never more than a few steps from on-the-water adventures @cambridgebeaches. Book by 1/24 and save during the #PinkSale! Tap the link in the bio. #GoToBermuda Une photo publiée par Bermuda (@bermuda) le 6 Janv. 2017 à 8h18 PST

La Finlande (et ses voisines)

Les cinq médias que nous avons consultés ont tous fait une place à la Scandinavie dans leurs palmarès 2017, plus particulièrement à la Finlande, qui fête ses 100 ans d'indépendance (de la Russie) cette année. National Geographic en fait l'un de ses incontournables «nature», Lonely Planet recommande aux voyageurs de prendre part aux célébrations du centenaire et Travel + Leisure suggère de découvrir les saunas de la capitale, Helsinki.

La Norvège est également à l'honneur, puisque Travel + Leisure incite aussi les voyageurs à visiter les cafés branchés d'Oslo et que le New York Times propose aux aventuriers et aux artistes de parcourir les photogéniques îles Lofoten, au nord du cercle polaire. Quant au Condé Nast Traveler, ce sont les beautés de la campagne - tant finlandaise, norvégienne que suédoise - qu'il a choisi de vanter.

Good morning from @alex.mazurov! What a trip to Finland could be without capturing its traditional red houses? #ourfinland #visitfinland Une photo publiée par VisitFinland (@ourfinland) le 21 Juil. 2016 à 0h03 PDT

Hambourg, en Allemagne

Moins connue que Berlin ou Munich, cette ville portuaire du nord de l'Allemagne a attiré l'attention du New York Times, du Travel + Leisure et du National Geographic cette année. C'est surtout sa promenade au bord de l'Elbe qui est évoquée, tout comme son ancien quartier d'entrepôts portuaires inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et son histoire maritime en général. Le National Geographic rappelle que la ville compte de nombreux canaux et pas moins de 2500 ponts, soit «plus que Venise, Amsterdam et Londres combinées». Les deux autres publications suggèrent également de surveiller l'ouverture du luxueux hôtel The Fontenay qui aura lieu cette année.