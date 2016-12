Montréal dans la liste des destinations à visiter en 2017

19-12-2016 | 09h43

Les rédacteurs des guides Frommer's, extrêmement populaires aux États-Unis, ont publié leur liste de destinations à visiter absolument en 2017. Elles sont récompensées pour le renouveau dont elles jouissent, leur statut de destinations émergentes ou encore parce qu'elles célèbrent un anniversaire marquant.

La liste recense 17 destinations sélectionnées en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient par les rédacteurs de Frommer's.

Voici la liste:

Montréal

Le Canada fête le 150e anniversaire de sa Confédération l'an prochain, et 2017 sera aussi marquée par le 375e anniversaire de Montréal, ce qui fera, selon Frommer's, de la métropole québécoise l'endroit à ne rater sous aucun prétexte pendant la plus grande partie de l'année. Au total, 175 événements sont prévus, notamment l'avant-première d'un opéra basé sur la musique de Pink Floyd et intitulé en conséquence Another Brick in the Wall.

Nashville (États-Unis, Tennessee)

Les rédacteurs de Frommer's soulignent le dynamisme de la scène culinaire locale et la richesse de la scène musicale ; ils précisent également que, le 21 août 2017, Nashville sera la seule grande ville américaine où il sera possible de profiter parfaitement de l'éclipse solaire.

Paris (France)

Après les attentats terroristes qui ont endeuillé la capitale en 2015, l'affluence a diminué et Paris, habituellement l'une des toutes premières destinations touristiques au monde, s'est vidée. De fait, le prix des chambres d'hôtel a chuté de 30 % et, le taux de change euro/dollar étant favorable aux touristes américains, Paris est «soudain devenue abordable». Ses temples de la gastronomie ne s'en plaindront pas.

Célèbes (Indonésie)

L'Indonésie ne se résume pas à Bali, et les rédacteurs de Frommer's conseillent de visiter l'île de Célèbes (ou Sulawesi) et ses rizières verdoyantes, ses montagnes et ses plages, sans oublier ses forêts qui abritent les plus petits singes du monde.

Karasjok (Norvège)

L'année 2017 devrait être le point d'orgue d'un cycle de 11 ans en ce qui concerne les aurores boréales. Frommer's conseille aux voyageurs de les admirer à Karasjok, bourg norvégien dénué de pollution visuelle et profitant le plus souvent d'un ciel dégagé en raison de sa situation à l'intérieur des terres.

Doha (Qatar)

Doha, longtemps remisée dans l'ombre par Dubaï et Abou Dabi, se développe à grande vitesse : nouvelles infrastructures, métro ultra-moderne, etc. La ville cherche également à devenir une destination culturelle de premier choix, avec son Musée de l'art islamique, son opéra et son marché traditionnel, le souk Waqif.

