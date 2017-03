Toutes les Caraïbes - 6 forfaits pas chers pour fuir la fin de l'hiver

Lise Giguère 18-03-2017 | 04h00

Demain l'hiver je m'en fous, je m'en vais dans le Sud au soleil / Me baigner dans la mer et je penserai a vous / Assis dans la soupe bleue jusqu'au cou!

Si la récente tempête de neige a fait des heureux auprès des skieurs et des motoneigistes, nombreux sont ceux qui n'ont qu'une envie, s'inspirer des paroles de la chanson Demain l'hiver de Robert Charlebois. Pour ces derniers, voici 6 rabais dernières minutes des plus alléchants, au départ de Montréal.

915 $ pour Santo Domingo, en République dominicaine

Départ le vendredi 24 mars pour sept jours au Be Live Experience Hamaca Garden (3 étoiles) de Santo Domingo. Situé à Boca Chica, cet hôtel possède deux piscines, un spa, un miniclub, trois restaurants, une discothèque, un casino et de nombreuses installations sportives. Un accès à l'hôtel Hamaca Beach permet des services additionnels

Coût: 915 $/personne (rabais de 39 %) pour une chambre avec vue jardin, située sur la plage.

Autres départs disponibles les jours suivants à des prix n'excédant pas 1025 $/personne.

888 $ pour Cayo Coco

Départ le 27 mars pour sept jours au Tryp Cayo Coco à Cuba (4 étoiles). Cet hôtel familial situé directement sur la plage se trouve à 15 minutes de l'aéroport international Jardines Del Rey et à 50 minutes du village de Moron.

Coût: 888 $/personne en formule tout inclus (plus une remise postale de 23 $/personne) et donne accès aux installations du Sol Cayo Guillermo et du Sol Cayo Coco.

aircanada.com

875 $ pour Puerto Plata, en République dominicaine

Départ mardi 28 mars pour sept jours au Riu Merengue (4,5 étoiles) de Puerto Plata.

Situé sur la plage de la Baie Maimon, ce tout compris offre une vue panoramique sur les montagnes et les jardins tropicaux. Chambres spacieuses, sports terrestres et nautiques, club pour enfants et nombreuses activités attendent les visiteurs. Petit plus: les enfants âgés de moins de deux ans séjournent et mangent gratuitement.

Coût: 875 $/personne

Autre départ le jeudi 30 mars à 965 $/personne

www.sunwing.ca

769 $ pour Sainte-Lucie

Départ le 24 mars pour la magnifique île de Sainte-Lucie à l'hôtel Harmony Suites de Rodney Bay. Cet hôtel 3 étoiles de 28 chambres se situe à quelques kilomètres de Splash Island Water Park Saint Lucia, de la plage de Reduit, du centre commercial Baywalk et des Jardins tropicaux de Bonne Terre.

Coût: 769 $/personne au lieu de 1419 $, une économie de 46 %.Ce forfait de sept jours inclut le vol, les transferts et le séjour à l'hôtel, mais pas les repas.

Note: les enfants de 12 ans et moins ne sont pas autorisés dans cet hôtel.

aircanada.com

1219 $ pour le Panama

Départ le 27 mars pour sept jours au magnifique Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas de Playa Blanca (4,5 étoiles) au Panama. Situé à deux kilomètres de l'aéroport Scarlet Martinez-Rio Hato (Playa Blanca), ce complexe offre une incroyable variété de paysages alliant plage de sable blanc, eaux turquoise et forêt tropicale. Une belle occasion pour découvrir le canal de Panama si l'on se rend à Panama City (147 km).

Coût: 1219 $/personne au lieu de 1459 $/personne.

www.transat.com

899 $ pour Puerto Vallarta, au Mexique

Départ le 30 mars, pour sept jours à l'hôtel Tropicana de Puerto Vallarta. Situé sur la plage de Los Muertos, ce 2,5 étoiles n'est qu'à petite distance de marche de restaurants, boutiques et boîtes de nuit.

Coût: à partir de 899 $ par personne (au lieu de 1389 $), un rabais de 49 %. Les repas ne sont pas compris dans ce prix.

www.transat.com