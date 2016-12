11 plages de rêve pour un autre genre de Noël blanc

Mélissa Vaillancourt 16-12-2016 | 04h00

Envie de vous évader pour échapper à la frénésie du temps des Fêtes? Voici onze plages paradisiaques où se prélasser loin du sapin (virtuellement au moins).

Horseshoe Bay - Southampton, Bermudes

Accessible à pied, via un petit sentier pédestre de 250 mètres, cette plage est enclavée de gros blocs de roche volcanique. En forme de croissant, elle est bordée d'eau turquoise et translucide, propre à la baignade. Issu de nacre de coquillage, son sable y est rosé et très doux. Seul bémol: sa horde de touristes durant la haute saison (en été).

Playa Pilar, Cayo Guillermo - Cuba

Il est vrai que cette île abonde de plages plus belles les unes que les autres. Mais la plus belle est sans contredit celle de Pilar. Avec son sable blanc et fin, ses grands palmiers et ses eaux claires et chaudes, elle vous donne l'impression d'être parvenu au paradis. De Cayo Coco ou Cayo Guillermo, on peut aisément s'y rendre en autobus, en taxi ou même en catamaran.

Playa Pilar is one of the most beautiful beaches in Cuba, located seven kilometers west of the resort area of Cayo Guillermo. The sand is white, fine and dense enough to facilitate walking. Playa Pilar is a small beach (facing north) extending over 500 meters. ✈️👙#playapilar#playa#fantasticexperience#sky#fantasticearth#ocean#landscape#bluegreen#cayoguillermo#cuba#instahappy#insta#travels#travel#travelpics#traveler#travelling#picstagram#naturelovers#nature#earth#worldpeace#world#beach#beachday#beautifuldestinations#bestplaces_togo#luxuryworldtraveler#wonderfulworld#luxuryworldtraveler#beach#beaches Une photo publiée par neverstopexploring_7 (@neverstopexploring_7) le 21 Oct. 2016 à 10h47 PDT

Grace Bay - Providenciales, Îles Turques-et-Caïques

Au nord-est de Cuba, ces îles britanniques sont entourées d'eau turquoise, idéale pour la baignade, la plongée en apnée ou une excursion en catamaran. Sur une étendue de 11 km de sable blanc, cette baie est jonchée de quelques hôtels, mais demeure à l'état sauvage à ses extrémités.

Seven Mile Negril - Jamaïque

À l'ouest de l'île, la plage Seven Mile est bordée tantôt d'établissements hôteliers, tantôt de nature sauvage et intouchée. Ses couchers de soleil spectaculaires, son sable blanc et soyeux et ses eaux turquoise la classent parmi les plus belles plages au monde. Protégée par l'un des plus grands récifs des Caraïbes, la baie de Negril est toujours tranquille et donc idéale pour une sortie de plongée en apnée.

L'île du Paradis, Cayo Arena - République dominicaine

Quelle sensation unique d'être seul au milieu de la mer des Caraïbes! Au large de Punta Rucia en République Dominicaine, cette minuscule île se résume à un petit banc de sable blanc sur lequel on a installé quelques palapas pour se mettre à l'ombre du soleil de midi. Au milieu des eaux cristallines, l'île est entourée d'un récif de corail où les poissons tropicaux pavanent allégrement. On rejoint ce haut fond de mer en bateau de Puerto Plata ou Punta Rucia.

That Cayo Arena Une photo publiée par She Films | She Travels (@shefilmsshetravels) le 6 Nov. 2016 à 4h19 PST

Long Bay, Tortola

Faisant partie de l'archipel des îles Vierges britanniques, Tortola se trouve à l'est de Puerto Rico. Bordée de nature sauvage et recouverte de sable blanc, la longue plage de Long Bay appelle à la baignade. De petites vagues douces permettent parfois de surfer.

Anse Chastanet - Sainte-Lucie

À l'ouest de cette île volcanique, dans le secteur de la Soufrière, l'Anse Chastanet est décorée de cocotiers et couverte de sable clair. La beauté légendaire de cette plage tient à la montagne de Jade, qui en arrière-plan déborde de végétation luxuriante. Le spectacle est tout aussi épatant sous l'eau: en quelques coups de palmes, on rejoint un récif où les poissons colorés prolifèrent. À noter: toutes les plages de l'île sont publiques, malgré les nombreux établissements hôteliers.

Tulum - Mexique

Tulum est cette belle forteresse historique que les Mayas ont construite devant la mer turquoise. À ses pieds, une somptueuse plage de sable blanc, sans hôtel ni autre construction, invite à la baignade. L'entrée du site archéologique se trouve à 3 km du Tulum Pueblo. De là, on peut s'y rendre à pied ou en taxi. Seul hic: sa forte popularité.

Playa Guiones - Costa Rica

Avec ses belles vagues constantes, cette plage attire depuis quelques années les surfeurs de tous les niveaux. Mais le surf n'est pas la seule raison d'y aller: les grains de sable dorés, la végétation dense et sauvage ainsi que les couchers de soleil sont d'une très grande beauté.

Big Beach - île de Maui - Hawaï

Au sud-ouest de Maui, devant l'île de Molokini, cette plage dorée est l'une des plus belles de l'île. Sans complexe hôtelier, elle présente sur plus d'un kilomètre des eaux limpides, tantôt clames, tantôt agitées. Ainsi, selon la météo, on pourra soit tenter la plongée en apnée, ou soit le «boogie board» ou même le surf. À savoir: la baignade n'est recommandée qu'aux nageurs expérimentés, même si des sauveteurs surveillent les eaux durant la journée.

"Flyin' high in the friendly sky, without ever leaving the ground." Une photo publiée par Connor Schmidt (@dipschmidt) le 13 Déc. 2016 à 9h10 PST

Atuh Beach - Bali

On peut bien rêver! Bali est une destination lointaine, mais combien convoitée. Traversant champs et collines, il faudra déployer quelques efforts pour atteindre cette somptueuse plage à l'est de l'île. Mais le jeu en vaut la chandelle, car on sera récompensé au passage par un panorama sublime, avant d'être subjugué par la beauté de cette plage sauvage, bordée de falaises abruptes.