Idées d'activités pour jouer dehors pendant le congé des Fêtes

Caroline Lévesque 03-01-2017 | 19h12

Pour ceux qui ne veulent pas hiberner, des activités sont proposées cette semaine pour continuer en beauté la période des Fêtes et profiter des joies de la saison froide.

Le festival BARBEGAZI

Le Quartier des spectacles sera transformé en immense terrain de jeu gratuit à partir de vendredi jusqu'à dimanche, avec le festival BARBEGAZI. À l'occasion des Hivernales du 375e, on installera un imposant parcours à obstacles de 49 mètres qui propose de s'agripper à une corde de Tarzan, de ramper sous des igloos, de traverser une réplique du pont Jacques-Cartier enneigé, d'éviter des boules de neige géantes, de trouver son chemin dans une forêt de conifères et d'escalader une paroi enneigée, le tout, en étant chronométré.

En plus du parcours, des leçons de snowskate sur modules seront données par des professionnels de sport extrême. Des activités de coupes de bois à la hache, de lancer du sapin, sans oublier le «Challenge des gros bras», soit un concours de bras de fer, auront également lieu. Des zones chaleurs, tel un igloo chauffé, et des camions de rue seront sur le site de l'îlot Clark, en plus de l'animation de DJ et projections. Les enfants de 12 ans et moins pourront essayer le parcours à obstacle les samedi et dimanche, de 13 h à 14 h, accompagnés d'un adulte. Le festival se poursuivra la fin de semaine suivante.

Le Village Mammouth

Raquettes et chocolat chaud sur la montagne

Tyrolienne et patin sur glace

Pour profiter des plaisirs de l'hiver, c'est au Village Mammouth que ça se passe, avec son immense patinoire et une glissade sur tubes de 24 mètres, sur l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique. En plus de l'animation, le site offre une un bon nombre de camions de cuisine de rue et bars, afin de siroter une boisson chaude. On y trouve également un espace DJ et une terrasse aménagée pour se réchauffer. Pour cette deuxième édition, un marché hivernal s'ajoute au Village, le District Nord, où plus d'une dizaine d'exposants proposent des produits locaux. Une activité parfaite à faire en famille, le jour, et qui prend des airs de party le soir.Organisées par les Amis de la montagne, des activités de raquettes et de ski de fond se font à la tombée de la nuit, vendredi et samedi soir, pour 90 minutes de randonnée, afin de redécouvrir les splendeurs de la ville enneigée sur le mont Royal. Avec un guide, les participants découvriront pendant trois kilomètres des points de vue imprenables sur la métropole, mais aussi des endroits hors des sentiers battus pour se retrouver complètement en forêt et jouir de la tranquillité de la nature en pleine ville. Le tout est parsemé d'anecdotes culturelles sur le site, notamment sur l'histoire du lac aux Castors et de la croix du mont Royal, et d'informations sur la faune et la flore sur la montagne. Les raquettes sont prêtées, et l'activité se conclut avec un bon chocolat chaud. Le point de rendez-vous se donne au pavillon du lac aux Castors, à 18 h, et il faut réserver sur le site Web des Amis de la montagne.Pour ceux qui veulent admirer la beauté du Vieux-Port et du Vieux-Montréal en saison froide, la tyrolienne est ouverte pour la première fois cet hiver, et ce, tous les week-ends. Pour les amateurs de sensations fortes et les contemplatifs, la décente sur 1200 pieds à partir d'une hauteur de 80 pieds apporte un point de vue féerique, particulièrement à la tombée de la nuit. Pour faire une pierre deux coups, rendez-vous à la patinoire Natrel du Vieux-Port de Montréal. En soirée, le 7 janvier, on pourra patiner tout en admirant deux feux d'artifice.