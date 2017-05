11-05-2017 | 11h06

Musique classique, tableaux aux murs, fleurs fraîches dans des vases, les toilettes publiques les plus chics de New York ont rouvert dans le jardin public de Bryant Park après quelque trois mois de travaux qui ont coûté 254 000 dollars.

Environ 3000 personnes par jour, en moyenne, soit plus d'un million par an sont attendues dans ce bâtiment situé le long de la 42e rue, non loin de Times Square, qui a rouvert fin avril.

Les carreaux de porcelaine qui recouvrent les murs ont été importés d'Europe, a expliqué Dan Biederman, fondateur de la Bryant Park Corporation, une organisation à but non lucratif qui gère le parc.

La location de la pelouse centrale pour des événements, les concessions diverses notamment au restaurant Bryant Park Grill et les parrainages permettent à l'organisation de disposer d'un budget annuel de plus de dix millions de dollars.

Le budget de fonctionnement des toilettes de Bryant Park, dans lesquels sont présents deux employés, de 7h00 à minuit, est de 271 000 dollars par an.

Il n'est pas permis de leur laisser un pourboire, de même qu'il est interdit de fumer, de cracher, de se brosser les dents, de faire sa lessive ou de doubler dans la queue, indique le règlement.

«Les gens ne veulent plus sortir» une fois qu'ils y sont entrés, confie Antoinette Smalls, qui accueille les visiteurs depuis plus de six ans.

«Certains me disent que ces toilettes sont plus propres que leur propre salle de bain», glisse-t-elle.