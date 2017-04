Cette piscine n'est pas pour les poules mouillées

10-04-2017 | 16h28

Un édifice de Houston, au Texas, s'est doté d'une piscine pour le moins impressionnante.

Comme le rapporte Mashable, la Market Square Tower a construit, au 40e étage, un bassin dans lequel on peut nager paisiblement... jusqu'à ce que l'on arrive à la portion dotée d'un plancher de verre et qu'on réalise à quelle hauteur on se trouve!

La vue sur les rues de Houston a de quoi donner le vertige, comme on peut le constater dans cette vidéo:

Market Square Tower offers a living experience like nothing Houston has ever seen. Come live the tower life.. #marketsquaretower #glassbottompool #livethetowerlife #luxuryliving #redefiningluxury #thegoldstandard #tallestpoolintexas #rooftop Une publication partagée par Market Square Tower (@marketsquaretower) le 6 Avril 2017 à 14h19 PDT

La portion vitrée s'étend sur trois mètres à l'extérieur de l'édifice.

Malheureusement pour les touristes, la Market Square Tower n'est pas un hôtel mais bien un lieu résidentiel.

Swimming in the sky! This is the view from the balcony of our South Penthouse 🌊☁️ We have 4 Penthouses available for lease. #MarketSquareTower #luxury #highrise #houston #TallestPoolInTexas Une publication partagée par Market Square Tower (@marketsquaretower) le 7 Avril 2017 à 10h12 PDT

Ceux qui aiment les vues plongeantes peuvent toutefois se tourner vers ces établissements possédant de spectaculaires piscines avec vue.