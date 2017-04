Où se trouvent les plus belles toilettes des États-Unis?

06-04-2017 | 10h55

L'annuel «America's Best Restroom Contest», ce concours insolite qui vise à mettre en lumière les plus belles et les plus innovantes des toilettes américaines, invite le public à désigner ses adresses de prédilection pour sa 16e édition.

Si vous avez rencontré des toilettes plus jolies que votre appartement tout entier ou qui vous ont donné envie de prendre votre temps, juste pour le plaisir, l'organisateur Cintas souhaite connaître vos bonnes adresses.

Le lauréat de l'an dernier était l'aéroport international St. Paul de Minneapolis. De grands travaux de rénovation avaient permis aux toilettes aéroportuaires de revêtir de belles mosaïques et d'accueillir des œuvres créées par des artistes locaux. Dans l'espace d'attente baigné d'une douce lumière, les informations relatives aux vols sont affichées.

Les toilettes du bar The Way Station à Brooklyn, décorés sur le thème de la série Doctor Who, le talonnait au classement. Sa reproduction parfaite du transporteur TARDIS, son plafond peint représentant un ciel étoilé et ses fresques murales avaient beaucoup fait parler d'eux. Les toilettes TARDIS ont attiré des fans du monde entier, ainsi que les stars de la série elles-mêmes : Matt Smith, Steven Moffat, John Barrowman et Karen Gillan.

Dernier délai pour soumettre ses candidats: 28 juillet. Les finalistes, choisis sur des critères de propreté, de visuel, de fonctionnalité et de design, seront désignés à l'automne 2017.

www.bestrestroom.com/us